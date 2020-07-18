【新股IPO】泰格醫藥A股市值約900億 中央結算、高瓴資本有份持股

內地上市的醫藥股泰格醫藥（深：300347）已通過聯交所上市聆訊，來港上市在即。彭博引述消息人士透露，計劃集資10億美元（77.5億港元），最早於下周開始估計投資者需求。目前招股規模及時間表仍未確定。美銀、海通、中信里昂及中金為聯席保薦人。

公司主要從事臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務及實驗室服務，範圍涵蓋藥物和醫療器械的臨床前研究至上市後研究。集團亦向方達控股 （01521） 提供實驗室服務及生物等效性研究。

2012年於內地上市 中央結算、高瓴資本有份持股

泰格醫藥於2012年8月在深交所上市。截至今年4月17日，香港中央結算有限公司為公司第二大股東，持有15.87%股權。此外，私募股權管理基金高瓴資本（Hillhouse Capital）亦是股東之一，持有1%股份。

公司昨於A股收報107.74元（人民幣，下同）升0.51%。目前，市值已經高達807.5億元（約894億港元）。

據招股書初步顯示，集團於中國及海外進行中的主要生物製藥研發項目（包括臨床試驗操作、現場管理及受試者招募項目）並無因疫情而遭致取消，惟部分受到不利影響。

集團收入分別源自臨床試驗技術服務、臨床試驗相關服務及實驗室服務，其去年海外業務佔總收入42.9%；內地業務收入佔57.1%。

泰格生物去年賺9.8億 今年首季賺2.3至2.7億元

公司去年全年收入按年增長22%至28.03億元，盈利按年增49%至9.75億元人，利潤率按年增6.3百分點至34.8%。

今年首季，泰格醫藥初步業績顯示，今年首季純利約按年增58%至88%介乎2.3億至2.7億元，主要受惠期內有1.2億至1.5億元非經常利潤。

分掛韓國業務DreamCIS於韓國上市

集團於2015年收購DreamCIS 98.14%的股權後，於去年9月底向韓國交易所遞交上市申請，其公司於今年5月22日掛牌，集資約200億韓元（約1.3億港元）。

泰格生物集資所得將用於擴大及增強臨床試驗技術服務服務、潛在收購海外臨床合同研究機構及現有業務補充的其他有關業務提供資金、投資、支持及孵化在醫療保健行業具有創新業務模式及增長潛力的公司、償還截至2020年2月29日的若干未償還借款及作一般公司用途。

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