【小店經濟】內地小店經濟起航　這浪又炒哪類股？

▲ 內地啟動小店經濟，又炒哪類股？

內地由力推「地攤經濟」轉向「小店經濟」，商務部等7個部門聯合發布《關於開展小店經濟推進行動的通知》啟動小店經濟推動行動，冀加快小店數字化，穩就業、促消費和經濟。那麼這浪政策因素利好哪些相關股份起飛？

何謂「小店經濟」？

早前李克強讚「地攤經濟、小店經濟」是「人間煙火」。尤其是地攤，俗稱「走鬼檔」，能夠帶動經濟，曾刮起一陣短暫炒風，惟遭官媒發聲降溫，指地攤經濟對城市管理、市容等帶來諸多問題。是次政策轉向力推「小店經濟」，去地攤。

小店通常指面向居民消費的批發、零售、住宿、餐飲等行業的個體工商戶，僱員10人以下，或年營業額100萬元（人民幣，下同）以下的微型企業，以及年營業額1500萬元以下的網店。

按此思路，啤酒股如百威 （01876） 、青啤 （00168） 及潤啤 （00291） ；煙草股華寶國際 （00336） 、中煙香港 （06055） 、思摩爾 （06969） 是概念股。

但若仔細拆解這份《通知》具體內容，與此前地攤經濟炒作大不相同，實際上是藉以新經濟的力量，帶動小店經濟發展、從而刺激消費。

《通知》要求，「以大帶小」，鼓勵電商平台為小店提供批發、廣告營銷等數字化服務，鼓勵採取降低門檻、發展增值服務等方式減免佣金和基本服務費，減輕小店信息成本和經營負擔。鼓勵電商平台的小店在綫集聚，利用平台技術、流量、場景和資源優勢創新雲逛街、雲購物等活動。

SaaS股當炒 為小店數位化第三方服務

港股SaaS概念股中，微盟 （02013） 、中國有贊 （08083） 、兌吧 （01753） 皆受惠。

其中，微盟和中國有贊均獲騰訊持股，為微信生態主要的服務供應商，兩者也於近日接入微信小程序。

微盟的核心業務是軟件即服務（SaaS），為行業龍頭，為客戶提供以微信為主要渠道的營銷服務。用戶可在平台直接為微信生態上的商店設計店面、產品展示等，並進行訂單物流管理、銷售數據等後台操作。

中國有贊核心業務為商家服務，具體分為電商SaaS、門店SaaS、分銷服務、廣告服務、增值服務及PaaS雲服務，經營模式為通過幫助商家搭建私域流量運營平台，從而獲得收入增長。

兌吧兩大主要業務為用戶運營SaaS業務、互動式效果廣告業務，除2B端的金融客戶業務之外，兌吧2C端新服務對象—淘寶電商頭部品牌賣家。

科網巨頭ATM也成概念股

科網巨頭騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 近來不斷有扶持小店計劃，以及小店復甦數據。

騰訊旗下微信向平台超過5000萬小微商家公布「全國小店煙火計劃」，數位化助小微商家

外賣為核心業務、是本地生活服務領域霸主的美團，啟動「春風行懂」百萬小店計劃，數字化助力小店。美團大數據顯示，6月全國小店消費復甦較2月增長3.3倍。

阿里巴巴零售通平台最新數據，平台已有超過130萬微小店鋪。支付寶6月數據顯示，支持支付寶消費券核銷的小店收入流水比發消費券前一周按月增長73.4%。

京东旗下京喜启动「小店行動」，數位化幫助小店升級。

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