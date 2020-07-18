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【投資小知識】股權激勵法　分股份好過現金？

股樓投資 14:26 2020/07/18

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騰訊控股（00700）上周五（10日）晚發公告，公司將根據股份獎勵計畫，發行2,664萬股新股份，擬授予不少於2.97萬名受獎勵人士。按照計畫，受獎勵人士將人均獲得879股，以騰訊周五（17日）收報521元計，人均獲得獎勵的股票市值在約45.8萬元左右。

公告指，發行新股目的在於嘉許獎勵人士所作出的貢獻，並吸引及挽留集團持續經營及發展所需的人才。根據騰訊股權獎勵計劃方案，有資格獲選的參與者人員包括騰訊集團成員公司、投資實體、商業夥伴的任何雇員、專家、顧問、代理，包括行政人員、高級職員以及董事。

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內地企業近年為鼓勵員工積極工作，除了加人工，派發花紅外，有時亦會用上「股權激勵」。企業為留住核心人才，因此推行這種長期激勵機制。有條件的給予激勵對象（員工）部分股東權益，使他們能夠以股東身份參與企業決策、分享利潤、承擔風險，與公司結成利益共同體，從而實現企業長期目標。

以往傳統的獎金激勵機制，一般以財務指標的考核來確定員工的收入，因此與公司的短期業績表現掛鈎，員工或會為短期財務指標，犧牲公司長期利益。但是從股東投資角度，關心的是公司長期價值。各大公司為激勵公司管理人員，近年紛紛推行了股票期權等各種形式的股權激勵機制。

方式主要有三種，第一種是股票期權，是公司授予激勵對象的一種權利，員工可在規定時期內以事先確定的價格，購買一定數量的公司流通股票，股票期權的行權也有時間和數量限制，激勵對象也需自行為行權支出現金。部分上市公司也會授予員工虛擬的股票認購權，虛擬股票雖然能令員工享受一定數量的分紅權和股價升值收益，但沒有所有權和表決權，而且不能轉讓和出售，在員工離開企業時自動失效。

第二種是股票增值權，是公司授予員工的一種權利。若公司股價上升，員工可通過行權獲得相應數量的股價升值收益，不用為行權付出現金，行權後獲得現金或等值的公司股票。

最後是限制性股權，是指事先授予員工一定數量的公司股票，但對股票來源、拋售等有特殊限制，一般只有當員工完成特定目標（如扭虧為盈）後，才可出售限制性股票並從中獲益。

國資委早年曾發布《關於國有控股混合所有制企業開展員工持股試點的意見》，對開展員工持股試點涉及的試點企業條件、持股員工範圍、出資入股方式、入股價格、股權結構、持股比例、股權流轉等關鍵事項都提出了明確要求，以防止可能存在的利益輸送，令國有資產流失。

撰文 : 古植平

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