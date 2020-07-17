【英國疫情】約翰遜促準備迎接第二波疫情 冀聖誕回歸正常

英國一度遭新冠肺炎蹂躪，隨著疫情稍見緩和，首相約翰遜制訂階段性解封措施，並期望英國可以在聖誕節前復歸正常生活，回到新冠肺炎疫情之前。但約翰遜同時警告，英國也必須為最壞情況打算，準備隨時迎接第二波新冠肺炎疫情。

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約翰遜周五公布最新的解封時間表，他表示，從8月1日開始，將會撤銷鼓勵在家工作的官方指導，改為讓僱主自行決定；同時修改對公共交通的指引，從之前呼籲人們避免乘搭，改為鼓勵人們考慮其他出行方法，即稍為軟化立場，不反對人們乘搭公共交通。

他又期望，於今年聖誕節之時，大型集會的安全風險屆時已經消除，甚至已經取消社交距離限制。

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不過，約翰遜強調，解封計劃進度仍要視乎能否維持感染率下降，政府又成立額外的健康護理基金，並向地方政府授予新權力，可以封鎖傳播新冠肺炎的黑點。

英國政府也會成立總額30億英鎊的健康護理基金，以作即時支援醫療體系，並容許使用私家醫院和臨時醫院處理新冠肺炎病例，藉此擴大醫療體系承受能力，迎接疫情可能惡化的冬季。

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責任編輯：方賢

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