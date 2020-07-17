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【美股早市】Netflix微軟跌幅擴大 道指曾挫逾100點

環球經濟金融 22:54 2020/07/17

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美國經濟刺激法案（簡稱CARES Act）7月底到期，惟外界普遍相信國會下周復會後，會通過新一輪救市方案，推動美國經濟，驅散疫情惡化、確診人數增長創新高陰霾，美股開市稍微向好。但隨著Netflix和微軟的跌幅擴大，道指曾倒跌100點。

美國國會下周復會，國會面對極大壓力繼續出招支持經濟，據報共和民主兩黨一致同意出手，僅在細節上有分歧。FXTM市場分析師陳忠漢（Han Tan）直言，新經濟刺激方案，能為市場提供新動力。

【美股業績】貝萊德盈利漲21% 股價場外升1%

【Netflix業績】上季業績遜預期 任命內容總監為聯席CEO

科技股大致靠穩，納指升0.4%，惟串流服務供應商Netflix（美：NFLX）業績失望，股價跌近7%。

Netflix上季調整後每股盈利為1.59美元，遜預期的1.81美元，集團並預期今季全球用戶僅增250萬，遠低於市場預期的530萬，顯示疫情因素帶來的用戶高速增長無以為繼。

微軟（Microsoft，美：MSFT）宣布裁員，據報約1000人，股價挫0.6%。

【歐洲疫情】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨

【美國疫情】增7.7萬人確診 創單日病例新高

全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock，美：BLK）績佳，升約1%。集團上季調整後每股盈利按年升22%至7.85美元，勝預期的6.89美元，並錄得約1000億美元資金淨流入，主要來自固定收益及現金業務，資產管理規模（AUM）按年升7%至7.32萬億美元。

另外，聯合航空（United Airlines，美：UAL）與機師工會達成協議，措施包括減少工作時數或接受休假但繼續保持訓練，待航班需求回復時復工，又或提早退休，糾紛解決，惟集團股價仍跌0.5%。

責任編輯：林建忠

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