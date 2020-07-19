【馬拉達人@iM網欄】全球最佳醫療國家 馬來西亞醫療旅遊諗得過？

最近香港疫情爆發第三波，疫情在市區發生，令市民人心惶惶。相信大家都希望疫情能盡快得到控制，大家必須要做好防疫措施包括戴口罩、勤洗手同用搓手液等等。這次疫情中，醫療系統受到嚴峻考驗。醫療系統對每個地方而言扮演着十分重要的角色。隨着年紀老化、新病毒肆虐，個人健康尤其重要。現在都市人生活節奏急促，長時間不夠休息，加上壓力令身體容易出現問題。很多人開始為自己健康進行定期身體檢查。然而在香港，全面身體檢查費用相對高昂。最近幾年馬來西亞醫療在國際上表現出眾，而且醫療水平高、價格相對便宜，令不少香港人開始到馬來西亞進行醫療服務或身體檢查。

2019年，美國《國際生活》雜誌公布全球最佳醫療國家排名中，馬來西亞名列榜首，且已經連續3年拿下該殊榮，法國和泰國分別名列第二、第三位，退休醫療指數在對全球25國的評分中，馬來西亞獲得了95分之高。

馬來西亞近年旅遊業蓬勃，從2011年的643,000名醫療遊客到2018年的120多萬人，一種新型旅遊類別「醫療旅遊」因而誕生。吉隆坡及馬六甲是主要的醫療中心。醫療旅遊業在馬來西亞漸趨成熟，成為亞洲及其他國際患者的全球領先目的地。醫療旅遊業務收益從2011年的1.27億美元到2018年產生了超過3.62億美元。

一個獨立性國際組織醫療旅遊質量聯盟（MTQUA），成立於2009年，自2010年開始每年對世界各地的醫療旅遊醫院的表現進行評估，並發布年度十佳醫療旅遊醫院和診所榜單。2019年醫療旅遊質量聯盟發布了，全球十大最佳醫療旅遊醫院名單，其中5所位於亞洲。位於馬來西亞吉隆坡的太子閣醫療中心因其出色的醫療服務、對醫療遊客的傑出看護再次入選該榜單。

同年10月31日馬來西亞正式啟動「2020年馬來西亞醫療保健旅遊年」(MyHT2020)希望令醫療旅遊客，在MyHT2020期間體驗既優質又實惠無縫的端至端醫療旅程。

馬來西亞醫療為甚麼如此吸引？

1. 醫療費用低廉

外國居民在公立醫院診所看病需根據政府設定的外籍病人收費標準繳費，普通門診的診療費在40至50令吉，專科門診需100至150令吉 。如有其它診斷和治療，還需根據具體的醫療項目另外繳費。在私立醫院診所看病則根據醫院診所自行設定的收費標準繳費。根據不同的專科和診所，醫生診療費可在每次80至285令吉不等。通過第二家園計劃來到馬來西亞的外國人，可以選擇購買醫療保險，醫療保險的承保範圍包含意外及住院的全費用，門診除外。 與美國、英國、香港的醫療費用相比，馬來西亞醫療保健服務平均可為患者節省約30%至85%的消費。

2. 語言溝通無障礙

馬來西亞的醫生雖廣泛使用英語，但華人醫生，基本上都會用普通話，以及多種漢語方言如粵語、福建話、客家話等，因為不少醫生在執業前，一般都會在政府醫院實習幾年，接觸馬來西亞社會各階層病患，診病時是用群眾易明的語言來溝通，深入淺出講解病情。

3. 效率高等待時間短

一般上私立醫院都有網上預約，有線上專員解答，讓海外病患飛抵馬來西亞前，有個周全的旅程安排。

而且病患飛抵馬後，即可入院，迅速開始檢查和診斷。有些私私立醫院在機場亦設有服務台。

患者登記系統有序、高效，可消除或減少患者的等待時間，確保醫療和藥物治療的及時實施。

4. 國際專業認證

馬來西亞有33所醫科大學，每400個馬來西亞人中就有1個是醫生，醫生數量龐大，且專業要求極高，當地執業醫生普遍畢業或進修於英、美、澳等醫療已開發國家，所有國內醫療業執行人員均需符合國家《專職醫療人員法令》，擁有專業安全的醫科服務水準。

5. 先進醫療器材設施

馬來西亞是亞洲地區醫院設備最好的國家之一。 馬來西亞投入大量資金，為所有的醫療中心配備現代化設施，例如虛擬結腸鏡、心導管、碰共振成像等。其中國際認證醫院具有處理最新醫療技術和手術的能力。這些頂尖設備能為患者提供作用更大、療效更佳和疼痛輕微的醫療方案。

6. 服務貼心周到

馬來西亞私人醫院的醫療設施完善以外，還有體貼周到的服務，包括問診時，會與病患討論可供選擇的治療及康複方案，病患沒強制性須留醫。有些私立醫院會更為客人定製個人專屬旅程計劃，以制訂病患的治療方案、經費預算、工作時間表、旅程日期。如果病患需要得到第二診斷的意見，也會依國際標準協助安排。一般上馬來西亞私人醫院也有多種語言翻譯服務。另有服務包括協助病患申辦簽證、安排交通、出境保險、酒店訂房、訂機票，甚至是安排觀光行程。馬來西亞醫療旅遊理事會也在吉隆坡國際機場設立專櫃，迎接專程去馬來西亞醫療旅遊的遊客。

作者_姚亦澧簡介：

從事幕前演出超過十年，四十而立，開始對自已前景有一定追求。近年開始從商，實行雙綫發展。

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