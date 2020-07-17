【新冠疫情】Lazard調查：疫情將持續到明年下半年或更久

據彭博報導，近三分之二的醫療行業高層主管預計，今年研發出疫苗的希望越來越渺茫，新冠疫情將持續到2021年下半年或更長時間。

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根據投資機構Lazard周四（16日）發布的針對醫療行業221位高層主管和投資者的調查，有效疫苗的供應是71%的受訪者最關心的問題。61%的受訪者認為，實現疫情後「新常態」的最重要因素是有廣泛供應的有效疫苗。近四分之三的受訪者表示，2021年下半年之前無法廣泛供應疫苗。

Lazard的醫療健保集團全球負責人David Gluckman在報告中表示，醫療行業領袖對可能需要多長時間開發出可廣泛供應的有效疫苗以控制住疫情有著清醒認識，他們預計這種情況或要到2021年下半年才能實現，也有可能要更久。

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