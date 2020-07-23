【菲同Fun享@iM網欄】夏天又來了 點解有D人特別吸蚊子？

夏天為大地帶來….很多蚊子。 他們基本上無處不在，辦公室、公園、家、學校……只要一個不留神，身上就會腫起一塊一塊，痕癢感覺簡直令人抓狂，這些位置更有可能因為搔癢而留下疤痕，而蚊叮最可怕的更是增加被傳染致命病毒的風險。

但原來並非所有蚊也會叮人的，蚊子本來是以植物花蜜和水為食，但當雌性蚊子需要繁殖下一代時，她們便需要吸吮血液以吸收更多營養。

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想避開蚊叮，就要留意下面這些特別吸引蚊子的原因：

基因

的確有些人一出生便特別吸引蚊子，原來每個人的皮膚製造的化學物份量也不一樣，有些人會製造較多吸引蚊子的化學物，如乳酸（Lactic Acid），而另外如果你的血型是O型，也會比其他A或B型的人更吸引蚊子。

二氧化碳

不幸地，你的新陳代謝速度也會影響着你會不會吸引蚊子。蚊子主要依靠二氧化碳（carbon dioxide）來辨認目標，換句說話解釋，如果你新陳代謝率愈快，你便愈排放得多二氧化碳，也等於你愈吸引蚊子。

懷孕婦女或肥胖

如果你是懷孕婦女、超重或肥胖的人，會比其他人有較高的靜止新陳代謝率，對於蚊子你是相當具吸引力的。

酒後或做完運動

又或者如果你剛飲完酒或做完運動，新陳代謝率也短暫地被提高了，這時候你也特別吸引蚊子。

作者_Ellen簡介： AMOFIA 的創辦人Ellen，女兒自出生便有過敏及濕疹問題，後來更發現原來每天用在她身上的用品竟是導致她過敏的成因，經營護膚品廠的爸爸和護士媽媽自此便開始研究每一成分及其安全性，和大家分享安全、有效、無添加護膚品。

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