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疫情大爆發　邊區人口密度最高？

股樓投資 20:41 2020/07/17

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疫情進一步惡化，連日錄得多宗本地確診，而且源頭不明，市民憂慮，香港人口密集過高，遲早社區大爆發。據外媒報道，人口密度是影響傳染病傳播的重要因素，因為人口密度會導致人群聚集，增加傳播率。值得留意的是，香港哪區人口密集最高？

據《2019年按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料》報告書顯示，觀塘區人口密度最高，每平方公里有61,560人；油尖旺區緊隨其後，每平方公里有47,700人；深水埗區位列第三，每平方公里有45,230人。至於疫情重災區，即黃大仙區，人口密度同樣高，每平方公里有45,170人。

政府統計處數據：https://bit.ly/2OvPgt3

事實上，香港地少人多，加上市民每天也要跨區工作，一旦不幸染疫，很易傳到各區。其實，目前最好的防疫辦法，就是聽從專家意見，並且好好實行。此外，待疫情完結後，政府則要好好善用土地，改造城市空間。

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撰文 : 柳家平

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