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【中美角力】美司法部長 批評荷里活與部份科企為利向北京屈服

環球政經 20:10 2020/07/17

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在中美角力不斷升溫之際，美國司法部長巴爾於當地星期四一個演講中，點名批評多間美國企業領導人為謀取短暫商業利益，屈服於中國的審查要求。

 

巴爾在密歇根州發表關於中國政策演講期間，抨擊多間荷里活電影公司，包括迪士尼及派拉蒙影業，舉例指其製作電影《奇異博士》和《地球末日戰》，為討好中國政府而更改角色設定。又指迪士尼於1997年製作以達賴喇嘛為藍本的電影《活佛傳》，其後屈服於中國並道歉。往後更與中方合作，獲准在上海興建迪士尼樂園，並容許中國官員參與管理主題公園的工作。

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另外，他又批評微軟和蘋果等科技公司多次配合北京。他舉例如蘋果公司應北京要求，移除曾報導香港反修例示威報道的新聞應用程式Quartz。

 

他形容，中國正從事「經濟閃擊戰」，直言北京不再隱藏實力或等待時機。在新冠肺炎疫情下，更見美國在多樣重要商品及服務，例如藥物成分及口罩保護衣等，都過度依賴中國，情況令人關注。

相關閱讀：【中美角力】中共黨員及家屬佔一半中國人　胡錫進：美國想精準打擊中共是幻想

他又讚揚部分科網企業如Facebook、Twitter等，在港區國安法實施後，暫停向港府透露用資料，並指這些公司只要團結一致，就能成為所有美國企業對抗中國強權的典範。

 

巴爾又預告，國務卿蓬佩奧將會在未來幾天，提出美國和自由世界面臨的威脅。他期望演說能啟發美國人重新評估與中國的關係。

 

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撰文 : 國際組

美國司法部 美國 中國 北京 迪士尼樂園 港區國安法 電影 商品 經濟 疫情

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