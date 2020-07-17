▲ 【歐洲疫情】歐盟全力「撲疫苗」四出接洽藥廠搵貨

新型冠狀病毒疫情持續，多間藥廠全力開發疫苗，雖仍處於測試階段，歐盟已先下手為強，搶先接洽強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）等多間有研發新冠疫毒疫苗的藥廠，以優先購買疫苗。

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路透社引述消息報道，歐盟正四出搜羅潛在疫苗，正與多間醫藥公司談判疫苗供應優先權，包括強生的2億劑疫苗、法國藥企賽諾菲（Sanofi）的3億劑，賽諾菲回覆查詢時，確認正與歐盟磋商。

另外，近期疫苗開發多次傳出好消息的美國生物科技公司Moderna（美：MRNA）、輝瑞（Pfizer）合作研發疫苗的德國公司BioNTech（美：BNTX）與德國生物製藥先鋒CureVac 等公司，亦正與歐盟接觸。

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美國近來在購買新冠病毒疫苗及相關藥物上非常進取，華府早前宣布，已買斷吉利德（美︰GILD）截至10月生產的幾乎所有新冠病毒藥瑞德西韋（remdesivir），相信是歐盟變得積極主因。

不過，以歐盟的龐大人口，即使全力採購，亦未必能買到足以供應全歐盟的疫苗數量，報道指，若出現疫苗不足情況，會按人口及疫情分配予各成員國。

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另外，德國、法國、意大利及荷蘭，早前搶先與英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）敲定疫苗協議，該協議將重新談判，確保歐盟成員國有均等權利獲取疫苗，已獲4國同意。

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責任編輯：文青青

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