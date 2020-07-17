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【趣話財經】被軟銀減持之際　阿里巴巴曲線減持阿里健康

股樓投資 21:53 2020/07/17

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根據外媒報導，阿里巴巴（09988）最大股東軟銀間接減持阿里巴巴股票，套現近170.6億元，年初至今已減持137億美元。

阿里巴巴被減持有咩應對方法？無巧不成書，今日（17日）港交所的資料亦顯示阿里巴巴於本周二(14日)，透過旗下公司，以平均22.65元的價格，減持1.54億股阿里健康（00241），持股比例由68.7%降至67.51%，沽貨不為不多。

有趣的是，今次阿里是「被減持」阿里健康。減持阿里健康的行動來自阿里創辦人馬雲旗下雲峰基金所持有的公司Innovare，該公司減持1.54億股阿里健康，套現34.8億元，持股量也減至32.3%。由於阿里透過控股的非全資附屬公司Perfect Advance和Innovare訂立股東協議，持有阿里健康權益。因此Innovare減持阿里健康的同時，阿里亦被視作減持。

不知阿里巴巴以及馬雲都以間接減持阿里健康，投資者又是否受落？

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撰文 : 謝克迪, CFA，李尚毅

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阿里健康（00241） 減持 股票 阿里巴巴－SW（09988）

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