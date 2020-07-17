【樓市心理戰】業主腳軟減價　夫婦大膽還價成功購葵涌廣場慳左36萬

本港新冠肺炎確診個案不斷攀升，買家睇樓意欲驟降，業主減價幅度也增加。中原地產資深分區營業經理許偉業表示，剛性需求殷切，若放盤價錢吸引，仍有買家無懼疫情嚴峻，毅然入市。

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許偉業表示，分行剛促成葵涌廣場1座中層E室成交，實用面積318平方呎，兩房間隔。業主於7月1日放盤，原叫價598萬元，底價為590萬元。隨著近期疫情大爆發，加上銀行審批及估價偏向保守，該業主信心較弱，認為盡快沽貨較安全，日前突然減價至575萬元，即吸引區內年青夫婦睇樓，翌日即帶同支票到單位與業主洽購，並大膽還價至550萬元，雙方議價還價後最終以562萬成交，折合平均實用呎價17,673元。許偉業表示，原業主於2012年以256萬元買入單位，現轉手帳面獲利306萬元，升值約1.2倍。

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事實上，準買家怎樣向業主「鋤價」是門大學問，資深物業投資者財叔早年在iMoney舉辦的講座中分享過他的「鋤價」技巧，他指出，準買家可尋找業主的底綫，假如業主叫價300萬元，買家心目中的價錢是270萬元，買家可還價240萬元，這個不合理的低價是用來引導業主再還一口價，就可從業主的底綫270萬元再調整。

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此外，他認為劈價也要有「同理心」，他舉例指，如業主在30年前用20萬買入物業，你還價240萬，業主亦可能接受；相反如業主以高於300萬元買入的話，劈價就幾乎沒可能，所以買樓前要做足資料搜集，先打聽好業主是何時用甚麼價錢買入，才可以制定劈價策略。

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