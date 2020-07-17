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【人民幣】星展料國債票息逾兩厘　50億人幣勢惹搶購

金融經濟 19:31 2020/07/17

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業界預計財政部下周推出的國債中標息率逾兩厘，或較去年的3厘低，但在疫情下反應不錯。

國家財政部今天（7月17日）公布，下周四（23日）在港推出50億元（人民幣，下同）國債，包括兩年期及5年期。專家預計票面息率皆逾兩厘或以上，較同期美債息高逾1厘，在息差優勢下，料可獲超額搶購。

較同期美債息差  或逾1.9厘

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，參考二手市場，現時票息約為2.4厘，料快將在市場標售的國債，中標息率也相若，亦較同期美債不足0.5厘，息差或高出約1.9厘。

王良享又說，國債幾近零風險，且在全球超低息的宏觀大環境下，料50億元國債足額去銷絕無問題，相信獲超額認購。

財政部將發行總值40億元的兩年期國債及10億元的5年期國債，王良享又預計，5年期或受捧，畢竟市面缺乏優質債券，以及長年期的低風險定息工具。

再參考同樣保守的投資產品，如市面較鮮有的兩年定期存款，由招商永隆提供，年息2.55厘，入場費為10萬元，較該行的1年息2.2厘高。

人幣年底預測  渣打維持7.02

人幣滙價止跌趨穩亦有利國債。渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，維持今年底人民幣兌美元的7.02預測不變，而內地經濟增長仍高於環球主要國家，復添人民幣與美元的3個月期息差仍超過200點子，人幣被視作高息貨幣，吸引外資流入。正因為人幣息較高，亦令對冲基金等炒家的沽空成本驟增，變相有助人幣滙價穩定。

去年財政部在港推出兩年期國債，票息為2.95厘，5年期更達3.03厘。不過，今年經歷黑天鵝的世紀疫情，全球鬥零息抗疫救市下，境外發行的點心債，逾兩厘的人債息已具賣點。

國家財政部今年擬在港合共推出總值150億元國債，額度跟去年相同。打頭陣是下周四先向機構大戶標售50億元，透過金管局旗下、中央結算系統（CMU）債券投標平台進行競價投標，並於7月27日交收。

財政司司長陳茂波指，歡迎財政部連續12年在港發行國債，相信有助鞏固香港人民幣業務樞紐的地位。

陳茂波表示，財政部在港發債，充分展示中央大力支持香港進一步鞏固作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助促進本港債券市場的長足發展。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

業界預計財政部下周推出的國債中標息率逾兩厘，或較去年的3厘低，但在疫情下反應不錯。

欄名 : 人民幣

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