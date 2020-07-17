【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧

很多期望達到財務自由的香港人，用的方法也是投資股票，儲蓄優質股，為自己製造被動收入。不過，近來港股在25000點上落，究竟現在是入市好時機嗎？不妨學習「德國股神」的投資智慧！

安德烈‧科斯托蘭尼（André Kostolany, 1906-1999）被稱為德國證券界教父，是匈牙利出生的猶太人。他18歲時被父親送到巴黎，任證券交易員，影響他一生。科斯托蘭尼對投機行為深深着迷，利用價格差、時間差、外幣滙率差，買賣各種投資產品，23歲已賺到大筆金錢，35歲已賺夠可退休。不過，投機成癮的科斯托蘭尼曾因沽空失利，兩度破產。他曾說過：「一名證券投機家如果一生沒有至少破產二次，就稱不上投機家。」兩次投資受挫後，他均很快重整陣腳，富裕地安享晚年。

對猶豫不決的人來說，行情不是太高就是太低；而決定不是太晚就是太早。

這位「德國股神」認為股市中，90%人是膽小鬼，沒有膽識和決心在高位出貨、低位買進。他認為成功投資者的特質，包括耐心、具思考能力，也要有堅定的性格。想財務自由的投資者，自問有沒有這些特質？

雞蛋理論：股市升跌有循環

投資者總想可以估底摸頂，捕捉入市和出市的最佳時機，科斯托蘭尼的雞蛋理論（又稱「科斯托蘭尼循環」）相信能為大家帶來啓示。

科斯托蘭尼認為，大市的升跌有一定模式，他用「雞蛋理論」來闡釋。當大市停滯，甚至遇上壞消息也不再下跌，股市便即將止跌回升。大市的循環猶如直立的雞蛋，每次升市和跌市，都由三個階段組成，分別是修正階段、調整階段和過熱階段，循環不息。當股市升得太高，即過熱階段，下一步跌市會進入調整階段，市場不利因素湧現，投資者陸續沽貨離場。而進入跌市的最後階段，幾乎所有投資者都慌亂出貨，這便是跌市最後的過熱階段，又循環到升市的調整階段。

簡單而言，當升市到達過熱階段及在跌市初段，便應賣出股票；其後在跌市調整階段應耐心等待、保留現金。至了跌市末段及下一升市之初，才大手入市，再耐心等待至股市過熱又賣出。大家認為港股在哪一個階段？

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