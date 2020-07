【美國疫情】特朗普促秋天復課 老師怕疫情立定遺囑

▲ 德州為疫情重災區,有年過五旬的教師更怕開學後會染疫,提前立下遺囑。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化,單日再增逾7.7萬人確診。但美國總統特朗普多次表示希望學校於今年秋天重開,令教育界憂慮新學期如期復課,會在學校引發另一波疫情。德州為疫情重災區,有年過五旬的教師更怕開學後會染疫,提前立下遺囑。

特朗普(Donald Trump)近期大力推動學校於今年秋季重開,希望學生如期復課後,一班家長可回歸職場以釋放大量勞動力,有助重啟經濟。

但聯邦衛生部門過往建議,各地每日新增感染率應維持於5%或以下,才符合重開的標準。在美國10大學校系統當中,目前只有紐約及芝加哥符合上述標準。

美國哥倫比亞廣播公司報道,53歲的斯特里克蘭(Mary Strickland)於德州一所中學任職,擔任中學教師已有22年。面對德州疫情迅速升溫,斯特里克蘭表示自己非常恐懼,如要用1分至10分來衡量恐懼程度,她的恐懼程度高達25分。她更表示和丈夫都憂慮學校會於秋天復課,決定提前訂立遺囑。

華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)也反對全國各州都在秋天復課,表示:

不能用相同標準來對待所有學校,因為這些學校所屬地區的疫情嚴重程度不同。

(You can't treat all the schools the same because they are in different parts of the outbreak.)

休斯敦為德州最大城市,也是全美第8大學區,早前宣布延遲開學時間兩周,維持網上授課直至10月中,家長可自行決定讓子女在家上課或返回學校。

