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【美國疫情】特朗普促秋天復課 老師怕疫情立定遺囑

環球社會熱點 19:20 2020/07/17

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德州為疫情重災區，有年過五旬的教師更怕開學後會染疫，提前立下遺囑。

美國的新冠肺炎疫情持續惡化，單日再增逾7.7萬人確診。但美國總統特朗普多次表示希望學校於今年秋天重開，令教育界憂慮新學期如期復課，會在學校引發另一波疫情。德州為疫情重災區，有年過五旬的教師更怕開學後會染疫，提前立下遺囑。

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特朗普（Donald Trump）近期大力推動學校於今年秋季重開，希望學生如期復課後，一班家長可回歸職場以釋放大量勞動力，有助重啟經濟。

但聯邦衛生部門過往建議，各地每日新增感染率應維持於5%或以下，才符合重開的標準。在美國10大學校系統當中，目前只有紐約及芝加哥符合上述標準。

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美國哥倫比亞廣播公司報道，53歲的斯特里克蘭（Mary Strickland）於德州一所中學任職，擔任中學教師已有22年。面對德州疫情迅速升溫，斯特里克蘭表示自己非常恐懼，如要用1分至10分來衡量恐懼程度，她的恐懼程度高達25分。她更表示和丈夫都憂慮學校會於秋天復課，決定提前訂立遺囑。

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華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）也反對全國各州都在秋天復課，表示：

不能用相同標準來對待所有學校，因為這些學校所屬地區的疫情嚴重程度不同。

（You can't treat all the schools the same because they are in different parts of the outbreak.）

休斯敦為德州最大城市，也是全美第8大學區，早前宣布延遲開學時間兩周，維持網上授課直至10月中，家長可自行決定讓子女在家上課或返回學校。

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責任編輯：何穎兒

 

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