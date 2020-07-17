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【航空告急】香港機場6月客運量瀉99% 上半年累跌78%

金融經濟 19:15 2020/07/17

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香港國際機場6月客運量按年瀉99.1%至5.9萬人次，飛機起降量挫71.8%至9945架次。

全球航空交通持續受新冠肺炎影響，機管局公布，香港國際機場6月客運量按年瀉99.1%至5.9萬人次，飛機起降量挫71.8%至9945架次。今年上半年，機場錄得客運量830萬人次及飛機起降量約9.4萬架次，分別按年下跌78.1%及55.8%。

機管局表示，由於非香港居民入境限制持續，訪港旅客量下跌逾99%。隨着轉機或過境服務逐步恢復，為機場帶來相關流量，惟需求仍然疲弱。轉機或過境旅客量按年下挫接近100%，香港居民外遊人數下跌98%。

貨運方面，6月貨運量按年下跌7.7%至35.7萬公噸。機管局指，貨運量下跌主因客機機腹載貨空間減少，令轉口貨運量下降。6月份往來內地與東南亞的貨運量跌幅最為明顯，但航空貨運服務需求仍然相對強勁，貨機起降量按年增加23.1%，出口貨運量升7%，其中以北美市場錄得最大升幅。

上半年貨運量累計按年下跌10.2%至210萬公噸。

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