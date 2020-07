英國在7月初解封,為應付冬季將捲土重來的第二波新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情,英國首相約翰遜出席記者會,公佈往後的抗疫措施表示,目標將檢測數量提高百倍,至每日逾20萬,至10月底希望可提高至日測50萬。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)揚言:

在英國,任何人出現病徵都可以馬上獲得檢測。

("Anyone anywhere in the UK with symptoms can get a test without delay")