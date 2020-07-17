【死刑案件】殺害女兒9歲同學　江西男子今被執行死刑

案發於2018年9月21日，江西上饒市男子林建廈因得知女兒被葉姓9歲男同學欺凌，欲尋求對方家長調解不果，憤極殺人。

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林建廈得知女兒被死者欺負，逐在班級微信群反映此事，班主任答應會積極處理，建議換座位，並要求男同學向其女兒道歉。惟次日，他得知男孩沒有公開道歉，對方家長亦未有出現，把心一橫買了一把屠宰刀衝進班房，把葉姓男童拖到男廁殺害。男童胸腹部、背部和四肢等均有刀傷。

法官認為林意圖明確，手法兇殘，2019年11月29日判處林建廈死刑，今日執行。

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