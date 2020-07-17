樓市遇上肺炎　有個屋苑睇樓量不跌反升

疫情爆發第三波，連日錄得多宗本地確診，而且源頭不明，全城人心惶惶，就連睇樓量也大跌。據中原地產統計，十大屋苑預約睇樓量，按周跌14.1%，回落至428組，創2月28日以來，即約21周新低。

其中，天水圍嘉湖山莊跌幅最大，按周急跌54.5%。中原伍耀祖解釋說，睇樓量大跌，一來與疫情嚴峻有關，二來屋苑盤源短缺，業主叫價又硬淨。此外，本周末屯門區新盤開始收票，搶去市場焦點。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，受疫情所累，買家減少外出，故睇樓量跌為意料之內。他續說，市場剛性需求仍強，料疫情緩和之際，睇樓量也有望回升。

值得留意的是，康怡花園睇樓量不跌反升，按周大升33%。中原楊文傑說，疫情持續惡化，影響睇樓氣氛，但優質盤同時增加，又指在低息環境之下，買家仍有意入市，加上部份新盤向隅客回流，故屋苑預約睇樓量上升。

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