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【疫市營商】本地科研公司研發智能消毒通道　推動品牌知名度

商業 14:00 2020/07/18

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中科寶（控股）有限公司創辦人及董事總經理崔永昌透露，新冠肺炎疫情期間，旗下消毒產品單月銷售額達至千萬元。

疫情期間，不少科技公司積極研發各類消毒產品，以助市民抗疫。本地消毒科研公司中科寶（控股）有限公司旗下的金康科技研發「CLeanTech」智能測溫消毒通道，機場及亞洲國際博覽館都有使用，未來將擴展至不同商業用途，以及推廣到海外市場。

中科寶（控股）有限公司創辦人及董事總經理崔永昌透露，新冠肺炎疫情爆發初期已開始構思設計該款產品，後來與專家一同合作並進行研發，除了產品通道的外殼，整個系統均在本地生產及組裝，並在3月份正式推出。「CLeanTech」智能測溫消毒通道結合空氣消毒淨化技術，以及負壓淨化裝置等設計，使用者只要接近通道，內置的偵測體溫功能就會量度體溫，可為使用者的衣物及攜帶品進行徹底消毒，過程最短只需約12秒。

公司旗下的金康科技研發出「CLeanTech」智能測溫消毒通道，可為使用者進行全身徹底消毒，目前產品應用於機場及展覽會等不同商業用途。（受訪者提供圖片）

他稱，推出「CLeanTech」後成功帶動公司品牌的知名度，更增加國際曝光率。目前計劃將產品應用到全球21個機場，未來擴展在本地住宅樓宇、商場大廈中使用，提升防疫措施。

崔永昌表示，新冠肺炎疫情期間，其公司生意額大幅上升，旗下的消毒產品單月銷售額已達至千萬元，產品銷量為過往的數十倍，現時每月營業額仍保持平穩。目前擁有200多個本地商務客戶，包括大廈、物業管理及商場等，佔其客戶的2至3成。

新冠肺炎疫情期間，公司旗下推出多款消毒產品供顧客購買，帶動網店的產品銷量上升。（程志遠攝）

<<疫情帶動科技消毒產品行業　「中科寶」無懼同行競爭

<<【本土品牌】無懼外國品牌衝擊　90後運動員創本土運動品牌

目前公司共聘請20位員工，計劃未來3個月內會增聘人手，以配合業務發展。他喜歡與年輕一代共事，更不介意年輕人初出茅廬缺乏工作經驗。他認為，任何新經濟體都需要年輕勞動力，「不少人會在意年輕人欠缺經驗，但經驗同時是一種包袱，年輕一代具有熱誠幹勁，反應力及學習能力亦較快。」

對於團隊管治理念，他指一般的企業設有太多規例及制度，員工在固定框架下難以靈活工作。其公司實行靈活及自由度較高的管理制度，允許員工參與項目及決策。「要作為一個懂得下放權力的領導者，才能讓下屬發揮個人價值及工作才能。」

記者：李寶如

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