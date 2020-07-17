蘋果推自製Podcast　提供當地新聞内容

▲ 蘋果（Apple）宣佈推出自家的Podcast節目，欲搶佔Podcast市場。

Podcast為近年新興的傳播媒介，愈來愈多外國用戶透過Podcast接收新聞資訊。最近，蘋果（Apple）宣佈推出自家的Podcast節目，正式進軍市場。

據外媒報道，最近蘋果發布全新廣播節目《Apple News Today》，節目將由蘋果的新聞編輯Shumita Basu和Duarte Geraldino進行主持，每集時長為7至8分鐘，並固定在周一至周五發佈。目前美國，加拿大，英國和澳洲的Apple News及Apple Podcasts用戶可免費收聽 。

<<蘋果公布Apple Pencil新技術專利 可對應現實物品取色

<<【Apple優惠】Apple Back to School折扣 免費送AirPods耳機

此外，Apple每個星期將透過Apple News +發布20則廣播新聞，均來自Esquire，New York雜誌和Vanity Fair等當地媒體發佈的長篇報道，但目前僅提供予Apple News+的訂閲用戶。另外，蘋果同時也宣佈將在三藩市灣區、洛杉磯、侯斯頓、紐約等地報紙媒體合作，發布精選當地的新聞內容。

責任編輯:李寶如