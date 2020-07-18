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【科技一周回顧】香港自治法美禁出口敏感技術　Twitter被比特幣騙徒入侵

科技 12:00 2020/07/18

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一周過去，大家迎接周末的同時，不妨回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1. 【香港自治法】美國禁出口敏感技術　專家料嚴重拖慢香港科研發展

美國總統特朗普周二（14日）於白宮記者會上提及，已簽署《香港自治法案》，同時終止香港的特殊待遇，也不再能從美國出口敏感科技技術到香港。有專家預計，今次法案主要對本港科研發展有較深遠影響，尤其在醫學科研發展方面。

>>>【港區國安法】科企撤出香港？專家料FB、Google全退機會不大

>>>【港區國安法】Google Cloud 行政總裁Thomas Kurian：持續在港投資及營運

>>>【港區國安法】傳Facebook及Google撤港　數據私隱專家：禁網僅時間問題

2.【網絡安全】Twitter被比特幣騙徒入侵　初步調查：黑客獲得員工存取權

社交平台Twitter日前遭黑客入侵，藉此騙取比特幣（Bitcoin）。美國前總統奧巴馬、前副總統拜登、「股神」巴菲特等多個名人帳號遭殃。Twitter其後發表帖文，透露Twitter已作初步調查，並檢測到黑客是透過社交工程（Social Engineering）攻擊。

>>>【網絡安全】Twitter黑客入侵事件最新進展　FBI已著手調查

3.【WFH懶人包】視像會議軟件　科企連月有何更新？

本港新冠肺炎疫情反覆，近日更出現第三波疫情，新增了不少源頭不明的個案，亦有企業陸續重推在家工作（WFH）政策以及網上學習。各科企連月來亦有更新旗下視像會議軟件功能，現在就再次整合熱門視像會議軟件包括：Microsoft Teams、Google Duo、Cisco Webex、BlueJeans等的主要功能。

>>>【在家工作】Cisco Webex終於更新  新增虛擬背景功能

>>>【外賣App選擇】嗌外賣仲有咩選擇？盤點3大平靚正App

>>>【WFH懶人包】一文睇曬　在家工作常用協作工具

>>>【疫情第三波】重啟在家工作　打工仔提防網絡裝置保安

4.【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令

中美貿易戰戰火不斷升級，美國總統特朗普多次指責中國竊取美國技術，美國國會議員更一再表示，對中國社交媒體程式處理用戶資料的方式感到憂慮，劍指TikTok及微信。白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）向媒體透露，將在未來幾週內採取行動，解決中國社交媒體應用程式所帶來的國家安全風險。

責任編輯：曾曉汶

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