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【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？

理財智慧 12:03 2020/07/25

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土瓜灣迎豐中高層一個196呎的開放式單位，一位女業主購入單位後不滿意裝修風格，決定委託設計師幫家居改頭換面，單位的上一手業主將客廳、睡房功能全部集中在地台上，放置地台後單位空間已十分不足，舊業主再在地台旁邊放置酒櫃、飯枱和大衣櫃，令整間屋感覺十分壓迫。

舊設計十分壓迫。(受訪者提供)

未裝修前，地台上放置了電視、點歌台、睡床等。(受訪者提供)

項目面積： 196平方呎

項目地址： 土瓜灣迎豐

設計公司：BOKA Interior Design

設計師： CK Ho

單位只有196平方呎。

女戶主在改造時向設計師提出一個要求，就是希望建造一個閣樓，同時閣樓不可以放置在客廳之上，希望客廳看起來比較寬敝，而且可以清楚地劃分空間。

這一個要求令設計師十分苦惱，因為單位樓底只有9尺，未算很適合做閣樓，設計師指因為一般做閣樓的高度大約是10尺，地面有6尺，閣樓預留4至5呎，而女戶主亦都希望可以在客廳做地台，於是又需要預留至少一尺的位置在客廳做地台。

設計師製作的3D效果圖。(受訪者提供)

不過，設計師最終想出了一個方案，就是單位近門口部份的天花製作閣樓，睡床的位置其實是廚房上方和廁所門口邊上，床尾「偷」了洗手間門頂少少位置，最重要的是閣樓需要完全密封起來，避免煮飯時有油煙可以滲到睡床上。

 

另外，女戶主十分喜愛歐陸風格，於是設計師在櫃門上加入歐式花線，而在單位的特色牆上選用了由歐洲進口的牆紙，並選用了淺色花紋，避免令空間變得壓迫，而且整個單位亦採用了淺色為主調，包括淺木色和白色，令空間感擴大。

在入門口的位置設計師加了掛鉤，方便戶主放置日常衣物，而廚房旁邊的櫃中隱藏了伸縮枱，擴展到最大尺寸時可供四人用餐，新設計的矮地台可以放置兩人座梳化、電視機，而電視機的電線就收藏在樓梯底的位置，以免空間感變得雜亂。

單位佈置設計圖。(受訪者提供)

 

價單參考：

清拆、電力工程 26,000

牆紙、油漆 43,000

傢私、地台工程 86,000

天花、木工    23,000

雜項  15,000

總計：193,000

 

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撰文 : 黎海怡

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