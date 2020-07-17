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【阿里巴巴股價】軟銀據報再利用阿里巴巴股份 套現22億美元

金融經濟 19:04 2020/07/17

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彭博社報道，阿里巴巴最大股東軟銀，再利用阿里股票，套現22億美元。

彭博社報道，阿里巴巴 （09988） 最大股東軟銀（日：9984，Softbank）通過「領口合約（collar contract）」和「買權價差（call spread）」，再間接出售阿里股票，套現22億美元（約170.6億港元），結算日期為2024年5月至6月。本次沽售是軟銀回購和償債計劃的一部分。

軟銀5月時曾經公佈，與銀行訂立預付式遠期合約（perpaid forward contracts），利用阿里巴巴持股，取得115億美元資金（約891億港元）。有關合約設多個到期結算日，涉資85億美元的「領口合約（collar contract）」在2022年1月至9月交收，15億美元的保底合約（floor contract） 於2023年12月、2024年1月到期，另外15億美元遠期合約就於2024年4月到期。

據彭博涉最新報道，軟銀年內累計用阿里巴巴股票，套現137億美元。軟銀自從公佈出售資產及回購計劃後，股價已從3月低位反彈1.4倍，並在本月創歷史新高。

阿里巴巴月內也創新高，今日收報238.8元，升2.4%，成交48億元。

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