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馬來西亞才貌兼備CEO 她是億萬富翁的女繼承人

環球政經 18:54 2020/07/17

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想做女強人一直都不容易，如果是才外貌就更加難得。來自馬來西亞的Chryseis Tan是相當難得的一位。ChryseisTan是一位28歲的投資者兼首席執行官，在她的Instagram不時看到她乘搭著私人飛機到處旅行實行  「Work Hard，Play Hard」。

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這就是為什麼她的生活方式能吸引近 30 萬 Instagram 追隨者，人氣相當高。Chryseis Tan的父親是Vincent Tan，是馬來西亞第20位最富有的人。雖然有「父幹」，但Chryseis Tan的實力也相當不簡單，手頭上也有相當多的項目，例如馬來西亞最大的室內商場Berjaya Times Square，也是由Chryseis Tan，職位為首席執行官。

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此外，她也有投資時尚應用程Goxip該應用程式可追踪任何照片中衣著風格，並告訴用戶在哪裡購買類似的產品，潛力相當大，而她本人也是一位時尚愛好者。

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撰文 : 歐高榮

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