【中秋節】酒店搶攻中秋節商機　即日起預售中秋月餅

今年中秋節在10月2日，有酒店冀搶攻節日禮商機，率先推出中秋月餅禮盒及節日禮籃。

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九龍酒店出品之「迷你酥皮奶黃月餅」每年都非常暢銷；酒店亦特別設有的「精裝金箔奶黃月餅」，於迷你酥皮奶黃月餅綴上金箔，吸引不少客人捧場。酒店今年更推出新口味的「迷你伯爵茶奶黃月餅」，是送禮自奉的上佳選擇。三款月餅每盒售價分別為368元、568元、208元，即日起至8月21日公開發售，在其官方網店預購更可享優惠 ；而月餅現貨換領只限於8月31日至9月30日。

▲ 九龍酒店 「迷你酥皮奶黃月餅」及「迷你伯爵茶奶黃月餅」即日起公開發售。（九龍酒店提供圖片）

另一方面，朗廷酒店及度假酒店亦推經典迷你奶黃月餅 、迷你錦繡月餅拼盒。今年更首度推出尊貴月餅茗茶禮盒，禮盒以帽盒為設計靈感，內含迷你奶黃月餅及精緻茶具茶葉套裝。首兩款月餅每盒售價均為428元、後者新品則售888元；各款月餅禮盒即日起至9月30日有售，8月31日或之前購買即可享早鳥優惠。

▲ 朗廷月餅。（朗廷酒店提供圖片）

此外朗廷酒店還推出了包羅萬有的節日禮籃，包括迷你奶黃月餅、米芝蓮三星粵菜食府唐閣的自家製足料XO醬、特級香菇、罐頭鮑魚、時令水果、優質茶葉和朗廷朱古力等。禮物籃於香港朗廷酒店唐閣及廷廊有售，售價為1888元。

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責任編輯：蘇穎琪