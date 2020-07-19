【育兒精明消費@iM網欄】計畫生育簡單指引 - 受孕的前、中、後期（下）

接上文：【育兒精明消費@iM網欄】年底或現嬰兒潮 計畫生育簡單指引

第三：受孕早期

驗孕：有備孕計劃的準媽媽們，請養成紀錄每次來經第一天的習慣，一旦發現經期遲了一星期還沒有跡象，就是時候買個驗孕棒驗一下了。兩條線嗎，不用懷疑，恭喜你可以預約心儀的婦產科醫生了。以上一次，也就是最後一次來經的第一天，向後推算6周也就是42天後約見醫生，因為受孕6周後，在超聲波下聽到寶寶的心跳聲，才算正式受孕成為準媽媽。

如果想和家人、朋友分享驗孕後的喜悅，記得要安排好時間喔，因為驗孕棒的線條會在幾個小時內消失。當然你還可以再買再驗，而市面上有林林總總好多款式的驗孕棒，凳凳媽感覺實惠就好，全部都很準，不用買很貴的或者可以顯示受孕周期的，因為最終都會消失，也還是要以醫生的超聲波為準。

（2）確認受孕、排期產檢：決定在政府醫院做產檢及生產的準媽媽們，可以去私家診所、或家計會、或掛街症來確診受孕，請醫生出一封證明信，再去相關醫院交信，就可以排期做產檢了。政府醫院的產檢都是定時定候的，可自由選擇的幅度不大；也只有中期和後期做兩次超聲波，如果準爸爸媽媽很想多些看到聽到寶寶，希望收藏每次寶寶的超聲波照片的話，就要考慮政府私家兩邊一起做產檢了。而且政府醫院產檢是完全不提供超聲波照片的，要主動和醫生提出想購買留念，價格約$350一格一張，一個畫面而已。

不過政府醫院也有優勝之處，她有完整的一條龍服務，包括懷孕中期的「照結構」檢查以及後期的「喝糖水」測試；對新手爸爸媽媽也有提供一系列的指引手冊、講座以及甚至如果照顧初生寶寶的指導班，全都是免費報名參加的。當萬一孕婦在孕期有緊急狀況，私立醫院也是會把孕婦送去政府醫院的。

在私家做產檢當然就可以自由選擇時間，每次複診都會做超聲波檢查，準爸爸媽媽可以跟著醫生一邊看超聲波一邊了解現階段寶寶的生長情況，還可以有超聲波照片做留念。在確定受孕後，通常私家醫生就會建議孕婦添加葉酸、鈣片和DHA。當然，你也可以和醫生商討看自己需不需要服用，或者自己服用慣的補充劑可否代替。

（3）生活飲食的改變

傳統上12周後，才會公布懷孕的消息，其實也有一定的科學道理。35歲前的流產率約10%，而40歲後的流產率近45%。所以請大家尊重傳統。準媽媽一旦有啡紅色分泌物就要千萬小心，小歇片刻或盡快回家休息。也可以致電自己的婦產科醫生查詢，甚至去醫院看急診。

孕婦不可以吸煙，不可以酗酒是眾所周知的，但原來咖啡也不太可以！我們需要約3小時代謝一杯咖啡的咖啡因，而孕婦會需要8個小時；咖啡因會進入血液，透過胎盤影響寶寶，也會增加兩倍的流產風險。而茶、朱古力、可樂等很多飲料都含有或多或少的咖啡因，受孕後大家千萬要小心選擇。而生冷食物因為含菌量高容易造成腹瀉引發小產，建議要根據自己的身體情況謹慎選擇相關食品。

生活上還需要留意，例如不適宜做激光、彩光或其他儀器類的美容甚至脫毛和按摩；不適宜用傳統的香水、化妝品、護膚品、染髮電髮、或做光療指甲等等。因為這些不會顯示即時的惡果，所以準媽媽們的接受程度也不一樣。凳凳媽真心鼓勵為寶寶改變，選用多些真正天然無添加的健康產品，10月懷胎還有可能之後1-2年的母乳期，對自己有要求的媽媽們是可以慢慢學到做到的。而且現在市面上種類、價錢相宜的好產品太多了。

（4）T21或Nifty Pro無創性染色體篩查

醫學昌明，懷孕滿10週的準媽媽可以抽血8-10ml來檢測寶寶染色體是否有異常有否有唐氏綜合症，還可以知道寶寶的性別，準確率超過99.9%。這兩款測試都是用靜脈抽血的方法，安全無創沒有流產風險，雖說一個測試要花費$4000-5000元，但誰都想生一個健康的寶寶！近年Nifty Pro會篩查的項目比T21更多，家計會也有提供自費Nifty Pro篩查，費用為4500元。私家診所、醫院和化驗室的價錢參差，推廣活動也各異，準爸爸媽媽記得自行各價咯。



作者_凳凳媽簡介： 幾年前加入新手媽媽的行列，人生新的體驗、新的課題，從零開始學習摸索。一路走來，有很多簡潔的指引和精明的消費方法想和大家分享。

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