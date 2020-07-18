【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？

▲ Google Drive、OneDrive及Dropbox用法都相當簡單，到底這些雲端硬碟服務又有什麼分別呢？

近日香港再次爆發新冠肺炎疫情，不少企業都開始重新推行在家工作模式。要與同事妥善溝通，互相分享工作進度，其實並不複雜。現時有很多科企都推出了雲端硬碟服務，例如Google的Google Drive、微軟（Microsoft）的OneDrive及Dropbox等，用法亦相當簡單，只需幾個步驟就能免費輕鬆共享文件。而到底這些雲端硬碟服務又有什麼分別呢？

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其實市面上的雲端硬碟服務，大部分只要登入個人賬號，無論在公司還是家中的電腦，都能輕鬆找到需要用的文件，相當方便。不過值得一提得是，Google Drive是一定要使用Google帳號；而OneDrive則是用任何email帳號都可以使用。

而儲存容量方面，Google Drive及OneDrive只要登入個人帳戶，就能立刻獲取15 GB的免費雲端硬碟儲存空間，其後；而另一著名雲端硬碟服務Dropbox，則僅有為2GB的免費儲存量。若果需要更大容量來處理業務，就要需用其他收費計劃，包括：個人3 TB的儲存空間計劃、團隊5 TB的儲存空間計劃及團隊進階計劃，每月分別需付19.99美元（約154港元）、15美元（約116港元）及25美元（約193港元）。

用法方面，Dropbox大部分都以上傳下載文件及照片的方式使用；而Microsoft OneDrive就能夠結合Microsoft Office，讓用戶將Word、Excel或Powerpoint的文件，直接儲存至OneDrive內，還可以在其他電腦、手機、甚至Xbox上存取，與Windows設備無縫協作，因為它內置於Windows操作系統；Google Drive則具有內置辦公套裝的優勢，可以直接在Google Drive內置的文件功能，與其他同事即時共同分享及修改文件，就算在手機同樣做到。所以對於在家工作來說，相較方便。

免費儲存空間 額外收費（每月/空間） 特點 Google Drive 15 GB 15港元/100 GB 23港元/200 GB 79港元/2 TB 內置辦公套裝 可以直接在Google Drive內置的文件功能 與其他同事即時共同分享及修改文件，就算在手機同樣做到。 OneDrive 15 GB 15港元/100 GB 與Windows設備無縫協作，因為它內置於Windows操作系統 可以在其他電腦、手機、甚至Xbox上存取文件 Dropbox 2 GB 19.99美元（約154港元）/個人3 TB 15美元（約116港元）/團隊5TB 25美元（約193港元）/按團隊人數計算 主要上傳下載文件及照片

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責任編輯：曾曉汶