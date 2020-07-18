  • 31°C
香港時間 : 2020718日 (六) 10:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中小企教室】在家工作都可妥善溝通　邊款雲端硬碟服務最適合？

科技 10:00 2020/07/18

分享：

Google Drive、OneDrive及Dropbox用法都相當簡單，到底這些雲端硬碟服務又有什麼分別呢？

近日香港再次爆發新冠肺炎疫情，不少企業都開始重新推行在家工作模式。要與同事妥善溝通，互相分享工作進度，其實並不複雜。現時有很多科企都推出了雲端硬碟服務，例如Google的Google Drive、微軟（Microsoft）的OneDrive及Dropbox等，用法亦相當簡單，只需幾個步驟就能免費輕鬆共享文件。而到底這些雲端硬碟服務又有什麼分別呢？

>>>【中小企教室】HKIRC推免費服務　10分鐘建立專屬網站

>>>【中小企教室】3大職場必備Chrome擴充功能　助你提升工作效率

其實市面上的雲端硬碟服務，大部分只要登入個人賬號，無論在公司還是家中的電腦，都能輕鬆找到需要用的文件，相當方便。不過值得一提得是，Google Drive是一定要使用Google帳號；而OneDrive則是用任何email帳號都可以使用。

而儲存容量方面，Google Drive及OneDrive只要登入個人帳戶，就能立刻獲取15 GB的免費雲端硬碟儲存空間，其後；而另一著名雲端硬碟服務Dropbox，則僅有為2GB的免費儲存量。若果需要更大容量來處理業務，就要需用其他收費計劃，包括：個人3 TB的儲存空間計劃、團隊5 TB的儲存空間計劃及團隊進階計劃，每月分別需付19.99美元（約154港元）、15美元（約116港元）及25美元（約193港元）。

用法方面，Dropbox大部分都以上傳下載文件及照片的方式使用；而Microsoft OneDrive就能夠結合Microsoft Office，讓用戶將Word、Excel或Powerpoint的文件，直接儲存至OneDrive內，還可以在其他電腦、手機、甚至Xbox上存取，與Windows設備無縫協作，因為它內置於Windows操作系統；Google Drive則具有內置辦公套裝的優勢，可以直接在Google Drive內置的文件功能，與其他同事即時共同分享及修改文件，就算在手機同樣做到。所以對於在家工作來說，相較方便。

  免費儲存空間 額外收費（每月/空間） 特點
Google Drive 15 GB

15港元/100 GB

23港元/200 GB

79港元/2 TB

內置辦公套裝

可以直接在Google Drive內置的文件功能

與其他同事即時共同分享及修改文件，就算在手機同樣做到。
OneDrive 15 GB 15港元/100 GB

與Windows設備無縫協作，因為它內置於Windows操作系統

可以在其他電腦、手機、甚至Xbox上存取文件
Dropbox 2 GB

19.99美元（約154港元）/個人3 TB

15美元（約116港元）/團隊5TB

25美元（約193港元）/按團隊人數計算

 主要上傳下載文件及照片

>>>【中小企教室】BlueJeans視像新功能　虛擬背景＋智能文字記錄

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【中小企教室】移動工作　遙控打印夠靈活惟需注意安全
2020/07/07
【中小企教室】移動工作　遙控打印夠靈活惟需注意安全
【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手
2020/07/04
【中小企教室】哪款數據分析軟件最常用？一文看清改善業績好幫手
【中小企教室】微軟新增快捷共享功能　如何在OneDrive中啟用？
2020/06/29
【中小企教室】微軟新增快捷共享功能　如何在OneDrive中啟用？
【中小企教室】筆記App排序整理　多元化編輯
2020/06/27
【中小企教室】筆記App排序整理　多元化編輯
疫情 雲端 在家工作 Google Microsoft XBOX Dropbox OneDrive Google Drive 雲端

下一篇文章

旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【核酸檢測】港府指定兩內地檢測公司　身份來歷揭秘
【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令
【中美角力】白宮考慮未來數週將頒布TikTok及微信禁令
【每日焦點】蘋果於秋季推出多款Emoji　揭示Apple Pencil新專利
【每日焦點】蘋果於秋季推出多款Emoji　揭示Apple Pencil新專利
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
蘋果將於iOS14新增多款Emoji表情　秋季正式推出
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機
微軟宣佈即將停產Xbox One X及Xbox One S主機