【新冠肺炎】英國研究列患者4大病徵　出紅疹或是唯一症狀？

新冠肺炎疫情肆虐，本港也爆發新一波疫情。根據英國國民保健署（NHS）的指引，新冠肺炎患者有3大病徵：發燒、持續咳嗽和味覺改變。英國倫敦大學國王學院（King's College）有研究則指，出紅疹可能是新冠肺炎的第4個病徵，當中有接近一成確診者出現紅疹，也是部分確診者的唯一病徵。

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研究小組以英國疫情追蹤應用程式的33.6萬名用戶數據作分析，發現在病毒檢測呈陽性的人中，有8.2%人出現紅疹。至於在檢測呈陰性的人當中，則有5.4%人出現紅疹。未有檢測但出現新冠肺炎3種主要病徵的人，當中8.2%都出現紅疹。

調查中有1.2萬名懷疑確診或已確診者，約有17％確診者認同紅疹為其首要出現的症狀。約有21%確診者表示，出現紅疹為他們唯一出現的病徵。

3種與新冠肺炎相關的紅疹 蕁麻疹

水痘型紅疹

凍瘡

研究人員表示，多種病毒感染都會影響皮膚，呼籲民眾如突然出紅疹，應自我隔離和盡快進行新冠病毒檢測。

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