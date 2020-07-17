【保就業計劃】第六批保就業計劃完成審批涉47億 欠交資料機構7月底前須補足

▲ 政府呼籲，須補交資料的申請者須於7月31日或之前遞交

「保就業」計劃已完成批核第六批工資補貼申請，政府指將於下周向約1.2萬名成功申請僱主發放約47億元補貼，該批僱主的承諾受薪僱員人數約20萬。

政府發言人表示，「保就業」計劃人正繼續處理餘下約3.5萬名僱主及1.4萬名自僱人士的申請，並已透過電郵要求未補交正確資料的僱主盡快提交資料，以盡快完成第一期申請工作。不過，當中約1.5萬名僱主仍未補交所需資料。發言人提醒，由於代理人及秘書處將會在八月初全面展開「保就業」計劃期申請的籌備工作，因此有關僱主務必於7月31日或之前補交資料。

連同首五批獲批補貼的僱主，「保就業」計劃已批出六批合共342億元的工資補貼，予近12.2萬名僱主，承諾受薪僱員總人數超過147萬。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的1.2萬名申請者，「保就業」計劃已完成處理近八成收到的僱主申請。

此外，秘書處亦向第六批約3900名合資格自僱人士發放7500元一筆過資助，涉及資助額2900萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向9萬名自僱人士批出一筆過資助。

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