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Netflix上季多賺1.7倍股價仍急瀉 對科網股有何啟示？

金融經濟 09:00 2020/07/18

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Netflix第二季純利達7.2億美元，按年已增166%，每股盈餘1.59美元，但仍遜於分析師預期的1.81美元。

新冠肺炎疫情在全球大流行，各國為抗疫鎖國封城，宅經濟大行其道，科網企業成為最大受惠者。作為受惠者之一Netflix 此前放榜，第二季交出不俗成績，惟公司對下半年展望保守，拖累股價在績後急瀉。

事實上，疫情對這些科網企業的利好影響，市場多已充份反映。在疫情持續下，企業如何能維持增長或符合市場的期望，成為維持股價的關鍵。

第二季純利增1.7倍仍遜市場預期

Netflix第二季業績其實算不俗，營收61.5億美元，好過分析師預期的60.8億美元。Netflix第2季新增1,020萬訂閱者，超越第1季 Netflix預測的750萬人。今年首兩季付費訂閱者增加 2,600 萬，已接近2019年全年的2,800萬人。Netflix第二季純利達7.2億美元，按年已增166%，每股盈餘1.59美元，但仍遜於分析師預期的1.81美元。

疫下維持增長成關鍵

Netflix績後股價急挫的另一個原因是對下半年展望保守。Netflix 第三季的營收預期為 63.3 億美元，略遜於分析師預期的 64 億美元；第三季的付費訂戶料僅增為 250 萬，遠低於分析師預期的 527 萬。每股盈利則預估為 2.09 美元，高於分析師預期的 2.01 美元。

Netflix 第二季經歷高速增長，下半年增長放屬不難理解。然而，在市場期望過高、估值不低的情況下，一有吹風草動，皆會成為股價調整的理由，科網股投資者宜多加留意。

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