【派錢1萬】逾530萬人已收一萬元 周日起接受最後一批書面登記

▲ 政府提醒，申請人士無須急於在首一兩天登記，表格亦無須親身遞交。

政府公布，截至今日（17日）現金發放計劃已向超過530萬名合資格市民發出款項或領取支票通知書。此外，按書面表格分批登安排，最後一批合資格市民（1971至2002年出生人士），可於7月19日（周日）開始登記。

在7月19日至8月1日期間以書面表格登記的人士，將同步於8月17日起收到款項或領取支票通知。政府提醒，申請人士毋須急於在首一兩天登記，表格亦毋須親身遞交。該年齡組別人士如在8月2日或之後遞交書面登記表格，會在遞交表格後約兩星期收到款項或領取支票通知，與其他年齡組別現時的安排一致。

政府鼓勵仍未登記的市民，可透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，以最穩妥便捷的方式收取款項，合資格人士會在登記後約一星期收到款項。

鑑於疫情最新發展，政府亦建議選擇使用書面表格登記的市民以郵寄遞交表格，避免親身到銀行或郵政局，以減低感染風險。

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