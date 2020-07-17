【宏觀中國】金融再爆鑊？　銀保監一口氣接管六家機構

早前，銀保監曾經接管安邦集團，化解了一次大型金融集團違約的風險，並於今年2月結束接管。沒想到，銀保監剛宣布接管6家金融機構，可想而知，儘管近來官方公布經濟數據理想，內裡的金融風險不可小覷。

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6家金融機構包括，天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險，還有新時代信託和新華信託，均觸發了《保險法》及《銀行業監督管理法》、《信托公司管理辦法》的接管條件。為了保護保事人權益，維護社會公共利益，故實施接管。

雖然，官方並沒有列出這批金融機構具體出了甚麼問題，但參考安邦集團的例子，這些機構的高層或許觸犯了經濟犯罪；公司涉及非法集資；業務與監管指標全面接近紅綫，導致償付能力出現問題。

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根據安邦的接管經驗，當局通過注資、更換股東，改變原來的股東結構，由中國保險保障基金成為大股東，並先後引入了中石化、上海汽車工業入股。同時，將安邦的業務拆骨，以及沽出持有的資產。

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