【疫情蔓延】全球美容業成重災區　第二季同比跌50%

疫情的爆發令各行各業面臨重大打擊，其中全球的美容業更成為重災區。不少護膚品牌銷售均出現大倒退，以歐萊雅集團的第一季度業績為例，其銷售額同比下跌4.8%至72.2億歐元，其中奢侈品部門銷售額跌9.3%至24.6億歐元，專業產品部門銷售額跌10.5%至7.511億歐元，消費品部門銷售額下滑3.6%至31.7億歐元，活性化妝品部門銷售額則增長13.2%至8.4億歐元。幾近全面下跌，可知經營環境有多慘淡。

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根據全球管理咨詢公司麥肯錫發表的報告指，今年4月至6月，全球美妝產品的銷量較去年同期約減少了50%，全年銷售額預計將下降20%至30%。如果疫情於下半年出現復發跡像，則下降幅度可能高達35%。麥肯錫預計，要到2022年的第一季度，美妝業才能恢復到疫情前的水平。

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