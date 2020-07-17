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【對馬戰鬼】扮古代日軍殲蒙古軍 PS4新作美化倭寇？

環球社會熱點 18:11 2020/07/17

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【對馬戰鬼】扮古代日軍殲蒙古軍 PS4新作美化倭寇？

PS4大作遊戲《對馬戰鬼》（Ghost of Tsushima）周五推出，隨即引起辱華爭議。《對馬戰鬼》以13世紀，元朝與日本間的元日戰爭為背景，玩家要扮演日本人，擊退入侵的蒙古軍，被大陸玩家質疑是辱華。到底作為《對馬戰鬼》背景的元日戰爭是怎樣一回事？

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《對馬戰鬼》的歷史背景是？

《對馬戰鬼》以元日戰爭為背景，這是日本及元朝發生於13世紀的兩場戰爭，第一戰發生於1274年，日本稱為文永之役。當時南宋尚未滅亡，高麗已被蒙古吞併，元朝皇帝忽必烈多番要求日本稱臣納貢不果，發動侵略戰，位於日本九州以西的對馬島是主要戰場之一。

當時日本對來襲的元軍早有準備，嚴陣以待，元軍遠征日本，雖成功拿下對馬島，但在九州面對強悍的日本大軍頑抗，補給不易下，元軍認為無力守住據點，決定撤退。

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元日戰爭第二戰結果如何？

首戰無果而回後，元朝再派使者到日本要求歸順，使者卻被日本殺害，令忽必烈非常不滿，於是積極籌備再東征，1279年消滅南宋後，1281年再攻日本。

元軍來襲早已走漏風聲，日本做足準備，在海岸興建石牆，強力的防禦工事，令元軍損兵折將，久攻不下，加上遭遇颱風，大量船隻被毀，元軍撤退不得，大部分元軍戰死，第2次攻打日本失敗告終。

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元日戰爭是中國侵略日本？

歷史學界一般認為元朝是中國正朔，不過，當時的南宋一如歐洲的俄羅斯、及其他阿拉伯國家，是被蒙古人征服的地區，南宋人在元朝的地位低下，蒙古人亦未有漢化，因此說元日戰爭是中國侵略日本是有爭議的。

事實上，蒙古軍當時凶名威震天下，有屠城的習慣。元日戰爭中，大量日本平民被元軍殺害，當時的南宋亦有大量漢人被蒙古人殺害。

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責任編輯：文青青

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