  • 31°C
香港時間 : 2020717日 (五) 19:36
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】530萬人已領取1萬元　你攞咗錢未？

理財智慧 18:05 2020/07/17

分享：

政府公布，截至今日（7月17日）現金發放計劃已向超過530萬名合資格市民發出款項或領取支票通知書。此外，按書面表格分批登記安排，最後一批合資格市民（1971至2002年出生的人士）可於星期日（7月19日）開始登記。

選擇以書面表格登記，以透過個人銀行帳戶收取款項或親身到其指定郵政局領取抬頭支票的市民，可分別把表格投進有關銀行或郵政局的收集箱。他們亦可郵寄表格到香港郵政總局郵政信箱182020號（在本地寄出無須貼上郵票）。

政府表示，在7月19日至8月1日期間以書面表格登記的人士，會同步在8月17日起收到款項或領取支票通知，因此無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。該年齡組別人士如在8月2日或之後遞交書面登記表格，會在遞交表格後約兩星期收到款項或領取支票通知，與其他年齡組別現時的安排一致。

政府鼓勵仍未登記的市民透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，以最穩妥便捷的方式收取款項，合資格人士會在登記後約一星期收到款項。鑑於疫情最新發展，政府亦建議選擇使用書面表格登記的市民以郵寄遞交表格，避免親身到銀行或郵政局，以減低感染風險。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

銀行 個人銀行 網上理財 疫情

上一篇文章

【疫情蔓延】全球的美容業更成為重災區　第二季同比跌50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名
【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然