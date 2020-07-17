【派錢1萬】530萬人已領取1萬元　你攞咗錢未？

政府公布，截至今日（7月17日）現金發放計劃已向超過530萬名合資格市民發出款項或領取支票通知書。此外，按書面表格分批登記安排，最後一批合資格市民（1971至2002年出生的人士）可於星期日（7月19日）開始登記。

選擇以書面表格登記，以透過個人銀行帳戶收取款項或親身到其指定郵政局領取抬頭支票的市民，可分別把表格投進有關銀行或郵政局的收集箱。他們亦可郵寄表格到香港郵政總局郵政信箱182020號（在本地寄出無須貼上郵票）。

政府表示，在7月19日至8月1日期間以書面表格登記的人士，會同步在8月17日起收到款項或領取支票通知，因此無須急於在首一兩天登記，亦無須親身遞交表格。該年齡組別人士如在8月2日或之後遞交書面登記表格，會在遞交表格後約兩星期收到款項或領取支票通知，與其他年齡組別現時的安排一致。

政府鼓勵仍未登記的市民透過網上理財服務或銀行網站進行電子登記，以最穩妥便捷的方式收取款項，合資格人士會在登記後約一星期收到款項。鑑於疫情最新發展，政府亦建議選擇使用書面表格登記的市民以郵寄遞交表格，避免親身到銀行或郵政局，以減低感染風險。

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