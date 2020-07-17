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孟加拉疫情新財路 過千份假檢測報告有價有市

環球社會熱點 17:51 2020/07/17

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在孟加拉，檢測證明成為一條財路。當地有醫院老闆和醫生因出售虛假檢測證明被捕。

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情肆虐全球，檢測證明成為通關、就業必備，如港府將推出粵港澳健康碼一樣。在孟加拉，檢測證明成為一條財路。當地有醫院老闆和醫生因出售虛假檢測證明被捕。

在過去一周，孟加拉警方偵破販賣虛假檢測證明的案件。被捕的沙希德（Mohammad Shahed）是醫院老闆，他涉嫌在醫院出售數千份病毒檢測呈陰性的虛假證明書，每份59美元（約457港元），但大部分人根本沒有經過檢測。另外還有兩名醫生被捕。孟加拉政府批評事件有損國家形象。

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報道指，沙希德被捕時，正喬裝成女人，偷偷摸摸地準備越過邊界到印度。除了這次賣虛假證明書的案件外，他亦涉及另外30宗關於貪污等案件，之前曾犯案入獄兩年。

這樣的檢測證明書在孟加拉有價有市。因為當地農民工不少要在外打工賺取收入，當中不少是在歐洲的超市、餐廳等工作。新冠肺炎肆虐多月，孟加拉農民工急不及待回到歐洲工作，很多已飛往意大利等開工，但大多僱主都要求員工有檢測呈陰性的證明書，才可投入工作。

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孟加拉全國人口逾1.6億（160 million），累計確診約20萬宗，專家相認為數字未能如實反應狀況，真實感染率可能更高。

在意大利，鑑於早前有37名乘客到達羅馬後，接受病毒檢測呈陽性，隨後意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）下令禁止來自孟加拉的航班入境，亦遣返168名已達到羅馬和米蘭機場的孟加拉國民回國。

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記者：葉芷樺

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