【美國疫情】女子斥戴口罩是邪教 不滿遭拒入超市（有片）

▲ 佛羅里達州1名女子無戴口罩想入店購物，但遭Walmart職員要求離開，竟斥責戴口罩的人是邪教。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，超過357萬人確診，死亡人數超過13.8萬。佛羅里達州塞米諾爾縣 (Seminole)早前強制民眾於公共場所戴口罩，該州1名女子無戴口罩想入店購物，但遭Walmart職員要求離開，竟斥責戴口罩的人是邪教。

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佛羅里達州的確診人數不斷飆升，全州已有超過30萬宗新冠肺炎病例，超過4,500人死亡。事發的佛州城市冬泉市（Winter Springs）也屬塞米諾爾縣，因此口罩令同樣適用於該市。

冬泉市1名女子早前沒有戴口罩，想進入市內的Walmart分店購物。Walmart店內的工作人員，以該名女子不遵守口罩令為由，要求這名女子離開。

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女子隨即發難，在Walmart店門外大聲叫罵，侮辱戴口罩的顧客和店員是「邪教成員」（cult members），更強調「我不會戴口罩！」（I’m not wearing a mask!），其後轉身離開。

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由於戴口罩在美國社會演變成政治議題，仍有不少民眾抗拒戴口罩，更引發大量社會衝突。美國密歇根州一名男子無視口罩令進入便利店，遭店員拒絕服務。男子更與另一名77歲男顧客發生爭執，其後持刀傷人後駕車逃去，其後被警方開槍擊斃。

Walmart作為全球最大零售商，在美國擁有逾5,000間分店，早前宣佈由下周一（20日）起，顧客進入美國分店時必須戴口罩。

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責任編輯：何穎兒