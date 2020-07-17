【保就業計劃】完成審核第6批申請　下周發放47億元補貼

▲ 政府將於下周向約12 000名成功申請僱主發放約47億元補貼。（資料圖片）

政府發言人今日表示，「保就業」計劃秘書處已完成批核第6批工資補貼申請，並將於下周向約12 000名成功申請僱主發放約47億元補貼，該批僱主的承諾受薪僱員人數約20萬。秘書處會在完成發放該批工資補貼後公布有關僱主名單。

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連同首5批獲批補貼的僱主，「保就業」計劃已批出6批合共342億元的工資補貼予近121 500名僱主，承諾受薪僱員總人數超過147萬。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12 000名申請者，「保就業」計劃已完成處理近八成收到的僱主申請。

7月31日前 僱主必須向代理人補交資料

發言人表示：「『保就業』計劃代理人正繼續處理餘下約35 000名僱主及14 000名自僱人士的申請，並已透過電郵要求未補交正確銀行及／或強積金戶口資料的僱主盡快提交資料，以盡快完成第一期申請工作；但當中約14 600名僱主仍未補交所需資料。」

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由於代理人及秘書處將會在8月初全面開展『保就業』計劃第二期申請的籌備工作，因此秘書處提醒有關僱主務必於7月31日或之前向代理人補交資料。秘書處將在下周初以短訊及電郵逐一提醒相關僱主上述限期。

此外，秘書處亦向第六批約3 900名合資格自僱人士發放7,500元一筆過資助，涉及資助額2,900萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向90 000自僱人士批出一筆過資助。

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責任編輯：葉泳珊