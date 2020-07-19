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【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘

金融經濟 17:59 2020/07/19

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港滙轉弱，但4間銀行無懼轉勢，上周五（7月17日）照減港元定期存款息率，東亞 （00023） 、集友、建行亞洲及交銀香港等；全周合共有12間大小行，減不同存期的年息，當中如恒生 （00011） 、花旗及渣打等大行。專家預計大行帶頭一減再減，適逢新股暫退潮，但疫情卻未退，遂料業界仍歇暑休戰，靜觀疫情何時受控，待經濟重啟再作部署。

綜觀上周的港元定存高息榜，變動不太大，長息以天星（Airstar）的1.3厘及眾安（ZA Bank）的1.15厘，力保冠亞軍，工銀亞洲亦以1.1厘重返三甲列。

3個月存息有突破，第2間開業的虛銀天星，上周二（14日）以3.1厘突擊，新推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，令3個月港元定存最高享3.1厘，以上限5萬元計，即最多賺息387元；優惠至8月底。

可是，比併市面3個月港元定存年息，天星的3.1厘暫難挑戰「高息王」的3甲列，畢竟信銀國際搶攻政府派錢，涉資約700億元商機，向手機銀行新客開戶提供10厘，續問鼎全城最高息，而中銀香港 （02388） 亦有4.3厘。

7月開局已過一半，港元定存減息潮持續及加劇，單以本周存息格價來看，大小行減完再減，如工銀亞洲、信銀國際、招商永隆、星展及華僑永亨連番減息；渣打、大眾財務及富邦則全面調低短中長息。而花旗、恒生、大新 （02356） 與東亞向較短存埋手。

至於創興 （01111） 加完又減，而集友和交銀香港則加減不同存期，全周頻密調整息率。

港滙於上周四（16日）突轉弱，當晚在港股收市後更低見7.7545，創兩個月低。東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤認為，主因是新股暫退潮，且礙於全球疫情尚未受控，游資暫抱觀望，料港滙暫仍保持7.75至7.76的較高水平，暫未現走資。

與樓按掛鈎的1個月拆息自上周跌穿0.4厘後已不斷走低，如今更6連跌，失守0.3厘的4年新低，新報0.29厘；而反映銀行資金成本的3個月拆息更11連跌，只得0.51厘的4年低位。張敬勤預計，1個月拆息續下試約0.25厘才見底，存息難免跟跌走低，及至大型中概股再回流上市，相信港銀屆時才視乎情況，才決定需否掉頭加存息。

順帶一提，上周港美隔夜息罕有呈「倒掛」，即港息報0.06厘，較美息約0.1厘低，業界相信只是短暫現象。上商研究部主管林俊泓拆解，美息再升主要因為美國企業普遍須於7月中繳付稅項；估計此次影響屬一次性，性質與3月中受疫情全球大流行，曾鬧「美元荒」不同，遂不用太憂慮。

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註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬

欄名 : 定期存款

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