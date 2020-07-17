  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 18:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫情蔓延】美再創單日確診紀錄 增逾7萬破350萬宗

環球政經 17:35 2020/07/17

分享：

全球新冠肺炎疫情持續。最多人染病的美國於當地星期四新增超過7萬宗確診感染新型冠狀病毒個案，再創單日新高，累計全國超過357萬確診。

30個州份的單日確診宗數亦不斷上升，其中佛羅里達州、南卡羅來納州和德州都創下了最高單日升幅。多個州份相繼頒佈新規例，並收緊防疫措施。

相關讀：【新冠肺炎】美國德州醫學協會　列37種活動染疫風險排名

新加入包括路易斯安那州，規定民眾在室內要戴口罩，東南部的酒吧將要關閉；科羅拉多州宣布，10​​歲以上的民眾若要進入公眾室內場所，例如商店，都必須戴口罩或遮臉。加州政府則下令關閉髮型屋；而曾經為全國疫情最嚴重的紐約市，購物中心及博物館維持關閉，疫情稍有緩和跡象。

雖然有超過一半州份實施「口罩令」，但有關措施亦引發爭議。喬治亞州州長坎普入稟法院，並簽署行政命令，暫停執行強制要求民眾戴口罩措施。但與此同時他又「強烈鼓勵」民眾外出時戴口罩。然而，州內有個別社區和城市包括亞特蘭大，仍然強制市民戴口罩。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

 

撰文 : 國際組

新冠肺炎疫情 新冠肺炎 冠狀病毒 美國 亞特蘭大 疫情

上一篇文章

【又一品牌結業】洗面機始祖Clarisonic宣布停產

下一篇文章

【居屋2020】有片睇！　四大屋苑實地考察
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元