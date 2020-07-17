【疫情蔓延】美再創單日確診紀錄 增逾7萬破350萬宗

全球新冠肺炎疫情持續。最多人染病的美國於當地星期四新增超過7萬宗確診感染新型冠狀病毒個案，再創單日新高，累計全國超過357萬確診。

30 個州份的單日確診宗數亦不斷上升，其中佛羅里達州、南卡羅來納州和德州都創下了最高單日升幅。多個州份相繼頒佈新規例，並收緊防疫措施。

新加入包括路易斯安那州，規定民眾在室內要戴口罩，東南部的酒吧將要關閉；科羅拉多州宣布，10​​歲以上的民眾若要進入公眾室內場所，例如商店，都必須戴口罩或遮臉。加州政府則下令關閉髮型屋；而曾經為全國疫情最嚴重的紐約市，購物中心及博物館維持關閉，疫情稍有緩和跡象。

雖然有超過一半州份實施「口罩令」，但有關措施亦引發爭議。喬治亞州州長坎普入稟法院，並簽署行政命令，暫停執行強制要求民眾戴口罩措施。但與此同時他又「強烈鼓勵」民眾外出時戴口罩。然而，州內有個別社區和城市包括亞特蘭大，仍然強制市民戴口罩。

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