【航空數據】國航6月旅客周轉量按年挫65% 南航客座率跌14個百分點

▲ 中國南方航空6月客運運力投入按年下降44%。

中國國航 （00753） 公布6月份營運數據，旅客周轉量（按收入客公里計）按年下降64.9%，按月上升10.5%；客運運力投入（按可用座位公里計）按年下降57.9%，按月上升11.1%。平均客座率為67.1%，按年下降13.5個百分點，按月下降0.4個百分點。其中，國內航線按月下降1.1個百分點，國際航線按月上升15.3個百分點，地區航線環比下降1.4個百分點。

其中，國內客運運力投按月上升 11.5%，旅客周轉量按月升9.7%；國際客運運力投入按月上升3.6%，旅客周轉量按月上升38%；地區運力投入按月上升 10.7%，旅客周轉量按月下降25.6%。

南航6月客座率僅69%

南方航空 （01055） 亦公布，6月客座率為68.96%， 按年下降13.92個百分點，其中國內、地區、國際分別下降13.87、56.9、19.09個百分點。南方航空今日收報1.1%，報3.56元。

期內，客運運力投入（按可利用座公里計）按年下降43.92%，其中國內、地區、 國際分別下降20.15%、93.75%、93.75%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比下降 53.34%，其中國內、地區、國際分別下降33.48%、98.38%、95.2%。

貨運方面，6月貨郵載運率按年跌1.9個百分點至49.65%，貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）升12.2%，貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）升8%。

6月起集團新增往返烏魯木齊深圳航綫，每週7班。截至6月底，集團合計運營857架飛機。

公司表示，隨著國內疫情逐步得到有效控制，第二季度以來，國內航空需求出現回暖趨勢。但境外疫情形勢依然嚴峻，國際航空整體需求恢復緩慢，預計上半年的經營業績會受到重大不利影響。

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