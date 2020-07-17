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【航空數據】南方航空6月客座率為69% 按年跌近14個百分點

金融經濟 17:38 2020/07/17

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中國南方航空6月客運運力投入按年下降44%。

中國南方航空 （01055） 公布，6月客座率為68.96%， 按年下降13.92個百分點，其中國內、地區、國際分別下降13.87、56.9、19.09個百分點。南方航空今日收報1.1%，報3.56元。

期內，客運運力投入（按可利用座公里計）按年下降43.92%，其中國內、地區、 國際分別下降20.15%、93.75%、93.75%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比下降 53.34%，其中國內、地區、國際分別下降33.48%、98.38%、95.2%。

貨運方面，6月貨郵載運率按年跌1.9個百分點至49.65%，貨運運力投入（按可利用噸公里-貨郵運計）升12.2%，貨郵周轉量（按收入噸公里-貨郵運計）升8%。

6月起集團新增往返烏魯木齊深圳航綫，每週7班。截至6月底，集團合計運營857架飛機。

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