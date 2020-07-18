【網上書展】各大出版商推網上書展　優惠詳情一覽

睽違一年多的書展因疫情關係，未能舉辦成功。大眾消費模式日漸網上化，不妨在網上逛書展，既能安全地購買心儀書籍，又不用拿著「一袋二袋」回家。現在各書商均推出網上優惠，讓大眾安坐家中仍能來個一年一度的書展大血拼。

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1. 天窗網上書展

天窗出版除了不少以年輕讀者為對象的書籍外，還有適合親子閱讀的優質育兒書籍、中英文童書，以及具影響力的學者及專業人士之英文著作，優惠包括：

會員於2020年7月1日至7月31日期間成功購物，即可享全店8折優惠。

優惠活動期間，會員凡購物折實滿$300並選擇順豐速運*指定地點取件，可享免運費（ 順豐速運指定地點包括：順便智能櫃、順豐服務中心、順豐站、OK便利店、7-11便利店； 優惠只限購買中文書類別 ）

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2. 蘋果樹圖書

家中有小孩的話要留意了，蘋果樹圖書有益智叢書、幼兒互動遊戲書及青少年小說，適合幼兒至中學生閱讀，優惠由即日起包括：

設有$10超級特價區

購物滿$480免運費

購物滿指定金額送豐富贈品：

$100 送兒童撲克牌1份

$500 送兒童口罩10個

$1000 送神秘Phonics套裝1份，價值$680

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3. 小樹苗

除了兒童圖書外，還有牛津習作和過膠機、碎紙機等售賣，有需要的可以留意，小樹苗優惠包括：

日期： 2020 年7月13日至7月23日

折實滿$350，即享有68折優惠（牛津產品、補充練習、文具、特價品、優惠套裝、指定貨品、英文圖書及換購品除外）

凡購買任何貨品折實滿$350，送小樹苗火箭環保袋1個及隨機送Dr K Kwong認證布口罩1個，合共價值$88。

小樹苗網上商店會員購買小樹苗新出版圖書可以以優惠價換購其他圖書（詳情在以下網址觀看）

多款特價圖書發售，每本低至$10

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4. 南亞書店

南亞書店搜羅世界各地優質圖書，還有抗疫系列和STEM圖書，安坐家中亦能吸收日常知識，優惠包括：

日期：2020年7月14至21日

圖書1至2本8折、3-5本73折、6本以上正價69折，特價產品區低至5折

購滿$200圖書即送$250海天堂現金禮劵

首50名顧客購買任何5本小魯出版圖書即送「霸王龍方巾」1條

購買8本圖書，其中2本屬於「熊貓先生」系列，即送「熊貓餐墊」1張

購物折實滿$500免運費

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5. SEEDS

SEEDS有大量英文閱讀素材供小童學習，亦會適時舉辦閱讀圖畫書的家長研討會，疫情期間，中環門市及網店均有優惠：

日期：2020年7月13至31日

全店貨品1-2項85折、3項以上 79折、5項以上75折、10項以上7折，牛津教材全市8折起

Audio Book( 包括Nosy Crow, Usborne Level Reader) 10本以上 65折

香港出版社(新雅、小樹苗、世界出版社、正文社)一律8折，特價貨品除外

滿$599即享本地免運費優惠

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6. 讀書人書店

主要售賣兒童圖書，亦有中國歷史故事，簡單哲學書籍購買，優惠包括：

日期：即日只2020年8月31日

全場正價書本75折

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7. 香港親子教具網

想已生動活潑手法教導兒童，不少得輔助教具，除了網上商店外，上環門市亦開放讓有興趣人士親身選擇，優惠包括：

即日起至2020年8月3日

購買教具，可享有85折優惠（兒童錢幣教具除外）

凡購買滿$1,200送字卡袋，$1,500送風琴袋及可享有免運費優惠

購買任何教具可以用優惠價加$99換購兒童錢幣教具

香港親子教具網上環書展：

日期：2020年7月15日至7月21日

上環中心地址：香港上環干諾道中128號豫泰商業大廈7樓701室

辦公時間：10:00 - 20:00

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