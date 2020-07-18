【網上書展】各大出版商推網上書展　優惠詳情一覽

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【胡言食語@iM網欄】看《摘星廚神》吃米芝蓮三星法國餐廳 當白色鑽石碰上海上黑金
睽違一年多的書展因疫情關係，未能舉辦成功。大眾消費模式日漸網上化，不妨在網上逛書展，既能安全地購買心儀書籍，又不用拿著「一袋二袋」回家。現在各書商均推出網上優惠，讓大眾安坐家中仍能來個一年一度的書展大血拼。
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1. 天窗網上書展
天窗出版除了不少以年輕讀者為對象的書籍外，還有適合親子閱讀的優質育兒書籍、中英文童書，以及具影響力的學者及專業人士之英文著作，優惠包括：
2. 蘋果樹圖書
家中有小孩的話要留意了，蘋果樹圖書有益智叢書、幼兒互動遊戲書及青少年小說，適合幼兒至中學生閱讀，優惠由即日起包括：
- $100 送兒童撲克牌1份
- $500 送兒童口罩10個
- $1000 送神秘Phonics套裝1份，價值$680
3. 小樹苗
除了兒童圖書外，還有牛津習作和過膠機、碎紙機等售賣，有需要的可以留意，小樹苗優惠包括：
4. 南亞書店
南亞書店搜羅世界各地優質圖書，還有抗疫系列和STEM圖書，安坐家中亦能吸收日常知識，優惠包括：
5. SEEDS
SEEDS有大量英文閱讀素材供小童學習，亦會適時舉辦閱讀圖畫書的家長研討會，疫情期間，中環門市及網店均有優惠：
6. 讀書人書店
主要售賣兒童圖書，亦有中國歷史故事，簡單哲學書籍購買，優惠包括：
7. 香港親子教具網
想已生動活潑手法教導兒童，不少得輔助教具，除了網上商店外，上環門市亦開放讓有興趣人士親身選擇，優惠包括：
香港親子教具網上環書展：
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撰文 : 梁翠麗