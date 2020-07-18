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旗艦手機影相效果大比拼　iPhone夜攝竟勝Galaxy？

科技 08:00 2020/07/18

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外媒PhoneArena就進行一次拍照盲測大亂鬥，測試三款旗艦手機包括：蘋果的iPhone 11 Pro Max、三星的Galaxy S20 Ultra以及Sony的Xperia 1 II，到底冠軍寶座鹿死誰手？

目前各大品牌的手機拍照效果愈來愈強大，各廠商可說是精銳盡出。近日外媒PhoneArena就進行一次拍照盲測大亂鬥，測試三款旗艦手機。參賽者分別為蘋果的iPhone 11 Pro Max、三星的Galaxy S20 Ultra以及Sony的Xperia 1 II，吸引逾2200名網友參與投票。

>>>【新iPhone】新iPhone SE上手玩　Touch ID手感居然不同了！（有片）

>>>【三星實測】Galaxy S20功能大升級　驚人100倍變焦登場（有片）

PhoneArena在其網站上傳利用iPhone 11 Pro Max、Galaxy S20 Ultra及Xperia 1 II所拍攝的圖片，但就在未有公布哪張圖片是用哪款手機拍照的情況下，讓網友盲測投票。

在日間照片整體評分方面，S20 Ultra取下3張勝利，成功奪冠，得票率平均約5成；而iPhone 11 Pro Max則緊追其後；Xperia 1 II則排名最後。

日光拍攝投票部分。（PhoneArena網站截圖）

而最令人意外的是，過往iPhone在低光夜拍評價中，都被評為不佳，但是次竟然在3張夜拍照片中均奪得第一名，得票率平均在7成到8成中間，出現壓倒勝利。同時，廣角部分同樣由iPhone奪冠；而S20 Ultra則憑著100 倍變焦的優勢，獲得遠距方面的冠軍寶座。

低光夜攝投票部分。（PhoneArena網站截圖）

廣角拍攝投票部分。（PhoneArena網站截圖）

遠距投票部分。（PhoneArena網站截圖）

總括而言， iPhone 11 Pro Max在整體評比中取得8張圖片的第一名；S20 Ultra則以6張奪得亞軍；Xperia 1 II則只有3張。

>>>【5G手機】Sony 5G手機Xperia 1 II　月中開售定價7999

責任編輯：曾曉汶

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