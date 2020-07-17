中銀保監接管明天系多家金融機構一年

▲ 中銀保監接管六間金融機構，涉及四間保險公司及兩間信託公司

中國銀保監會公告，天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財險違規經營，觸發接管條件；新時代信託、新華信託違法違規經營，觸發接管條件。六間機構接管年期為一期，如有需要可再延長。上述機構與中證監同日接管的新時代證券、國盛證券及國盛期貨，均被視為富商肖建華旗下明天系的核心金融機構。這亦意味著富商肖建華旗下的金融王國進一步被瓦解。

明天系亦間接持有民生銀行 （01988） 股份。民行表示，銀保監會接管天安財險等六家機構對公司正常經營沒有重大不利影響，公司將關注該事件進展。

銀保監會公告中未有明確解釋為何六間保險及信託機構被接管，僅指安財險、華夏人壽、天安人壽及易安財險觸發了《中華人民共和國保險法》第一百四十四條規定的接管條件。條文指出，如1）公司的償付能力嚴重不足，或2）違反本法規定，損害社會公共利益，可能嚴重危及或者已經嚴重危及公司的償付能力的，企業將可被接管。

至於新時代信託及新華信託，公告指它們觸發了《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十八條和《信託公司管理辦法》第五十五條規定的接管條件。《中華人民共和國銀行業監督管理法》第三十八條指出「銀行業金融機構已經或者可能發生信用危機，嚴重影響存款人和其他客戶合法權益的，國務院銀行業監督管理機構可以依法對該銀行業金融機構實行接管或者促成機構重組，接管和機構重組依照有關法律和國務院的規定執行」。《信託公司管理辦法》第五十五條則指「信託公司已經或者可能發生信用危機，嚴重影響受益人合法權益的，中國銀行業監督管理委員會可以依法對該信託公司實行接管或者督促機構重組」。

公告又指，銀保監會派駐接管組。從接管之日起，被接管機構股東大會、董事會、監事會停止履行職責，相關職能全部由接管組承擔。接管期間，接管組委託太平洋財險、國壽健康產業投資、新華人壽 （01336） 、財險 （02328） 、中信信託、交銀國際信託組建六個託管組，分別託管天安財險、華夏人壽、天安人壽、易安財產、新時代信託及新華信託，依法合規採取切實有效措施，保持公司正常經營。

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