  • 33°C
香港時間 : 2020717日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】日均載客900人　國泰注資一次夠唔夠？　　

股樓投資 17:15 2020/07/17

分享：

唔知大家仲記唔記得早前獲政府注資的國泰航空（00293）？唔記得唔緊要，因為今日公司又有新消息，集團今日發盈警，預期今年上半年將錄得重大虧損99億元，相當於早前集資總額接近4分之1。去年同期則錄得13億元純利。虧損包括約24億元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於明年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。公司指，是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整。股價今日逆市下跌，收報6.02元，跌1.5%。

相關文章:【國泰重組】政府注資國泰並委派兩觀察員　再「11供7」供股

此外，公司又公布上6月份，國泰航空與國泰港龍合共載客2.71萬人次，較去年同期大跌99.1%，計番條數，日均載客量僅900人左右。兩家航空公司上月運載貨物及郵件合共9.32萬公噸，按年下跌43.1%。運載率同比上升11.7個百分點。

國泰早前公布供股方案，每11股供7股，供股價4.68元，於本周三（15日）剛進行除淨，但除淨前股價不斷下跌，由公布注資方案及供股計劃前近9元，跌至除淨前約7元水平。大和最新報告指，公司在公布重組計劃後的跌幅，已反映市場艱難和業務緩慢復甦的預期，故上調對公司評級，由沽售升至持有，但目標價則降至6元，與現價相若。

iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【港股追蹤】內需股個別發展　呢類飲品有炒作
2020/07/15
【港股追蹤】內需股個別發展　呢類飲品有炒作
【港股追蹤】估值再貴都有大行睇好　物管股唔怕買？
2020/07/15
【港股追蹤】估值再貴都有大行睇好　物管股唔怕買？
【港股追蹤】3個月升2倍　邊隻咁巴閉？
2020/07/15
【港股追蹤】3個月升2倍　邊隻咁巴閉？
【港股分析】股民愛股狂插　應該點算？
2020/07/16
【港股分析】股民愛股狂插　應該點算？
【港股追蹤】逆市企得穩　竟然係呢個久沉板塊？
2020/07/16
【港股追蹤】逆市企得穩　竟然係呢個久沉板塊？
香港股票 國泰航空（00293）

上一篇文章

【保你大】羅國森：意外保險勝在有門診醫療？！

下一篇文章

【港股追蹤】夏日炎炎啤酒暢銷　中銀國際都話飲勝
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【第三波疫情】最新確診或疑似個案去過大廈名單 你有冇去過?
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【財務自由】買股票年賺15%　財經Blogger鍾記4字頭達財務自由
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元