【港股追蹤】日均載客900人　國泰注資一次夠唔夠？　　

唔知大家仲記唔記得早前獲政府注資的國泰航空（00293）？唔記得唔緊要，因為今日公司又有新消息，集團今日發盈警，預期今年上半年將錄得重大虧損99億元，相當於早前集資總額接近4分之1。去年同期則錄得13億元純利。虧損包括約24億元的資產減值支出，主要涉及16架不大可能於明年夏季前重投實質服務的航機，以及若干航空服務附屬公司的資產。公司指，是次預計的中期虧損淨額正由核數師審閱，可能會被調整。股價今日逆市下跌，收報6.02元，跌1.5%。

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此外，公司又公布上6月份，國泰航空與國泰港龍合共載客2.71萬人次，較去年同期大跌99.1%，計番條數，日均載客量僅900人左右。兩家航空公司上月運載貨物及郵件合共9.32萬公噸，按年下跌43.1%。運載率同比上升11.7個百分點。

國泰早前公布供股方案，每11股供7股，供股價4.68元，於本周三（15日）剛進行除淨，但除淨前股價不斷下跌，由公布注資方案及供股計劃前近9元，跌至除淨前約7元水平。大和最新報告指，公司在公布重組計劃後的跌幅，已反映市場艱難和業務緩慢復甦的預期，故上調對公司評級，由沽售升至持有，但目標價則降至6元，與現價相若。

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