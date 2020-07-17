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【又一品牌結業】洗面機始祖Clarisonic宣布停產

股樓投資 17:45 2020/07/17

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近年美容護膚產品愈來愈講究，多年前潔面機已興起，深受女士迎，且品牌愈來愈多。常說女人錢最易賺，誰料到突然傳來潔面機始祖、美國潔面機品牌Clarisonic近日在官方社交平台宣布，將於9月30日正式關閉品牌，旋即惹來外界嘩然。

最主要是難以理解，近年美容儀器市場持續升溫，怎麼Clarisonic會突然倒下呢！

相關文章: 【疫情蔓延】全球的美容業更成為重災區　第二季同比跌50%

目前，包括洗面機、刷頭等在內的所有Clarisonic產品已經在品牌官網、SEPHORA、亞馬遜、Ulta Beauty、Costco等官方授權銷售渠道以5折出售，天貓旗艦店部分產品也提供了折扣優惠，售後條款將在品牌關閉之後繼續生效，直至2022年10月31日。

相關文章：【銷情大跌】日日戴住口罩仲駛化妝？

對於今次停產的原因，公司指現在做出這個艱難的決定，是為了讓歐萊雅集團把注意力集中在其他核心業務上。
Clarisonic於2004年創立，2011年被歐萊雅集團從Pacific Bioscience Laboratories手中收購。借助歐萊雅集團的全球網絡，Clarisonic開始在美國本土市場之外擴張影響力，於2014年正式在中國市場開設百貨專櫃，2015年正式入駐天貓，至今已積累了110萬粉絲。

事實上，疫情的出現促使了集團關閉Clarisonic的決定。同時亦足見美妝行業在疫情中遭受重創。

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撰文 : 華美子

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