【書展延期】書商變陣搞網購　亮光全店八折　網店流量急增

一年一度的香港書展原定於周三（15日）開幕，因新冠肺炎疫情再度爆發而延期，多間出版社近日變陣搞網上書展。出版社亮光文化自7月9日起推出網上書展，提供與實體書展相同的優惠，讀者反應超出預期，網站流量大增數倍。

亮光文化在7月9日已推出網上書展，該公司出版人林慶儀表示，當時書展仍未宣告取消，但她見生防護中心傳染病處主任張竹君、中大醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌已公開表示憂慮，因此決定同步舉行網上書展，在其網上商店「亮創店」推出全店書籍八折優惠，與實體書展的優惠睇齊。郵費方面，本地郵費1本17元，2本或以上30元，買滿300元可享免郵費。

該公司在網店推出網上書展優惠後，網站一度因為太繁忙而出現網絡故障，林慶儀說︰「網站流量比上一個月係幾倍增長，一時間頂唔住，要搬到更大嘅Server。」她表示，由於發行公司近期無法發貨，新書未能發行到書店，而且疫情下相信市民也減少外出，該公司今個月會繼續舉辦網上書展，暫定延長至月底。

林慶儀又說，網店生意尚算不錯，「要額外找Part-time、朋友一起來包書、寄書等等。有讀者訂書，都係開心事來！」不過一年一度的書展，始終是出版社每年宣傳新書及促銷的最佳機會，她坦言網上書展與實體書展相比，銷情仍差遠了。

今次書展在舉行前2日急急煞停，不少書商抱怨貿發局太遲決定延期，令他們損失慘重，因為在場地搭建及運輸上已投入很多支出。林慶儀坦言，「（前一個星期）一聽到張竹君、許樹昌的說法，我已問TDC（貿發局）是否要延期，後來TDC仍說無問題。到星期一12時才講（延期），很多參展商當天早上已安排好運輸。」例如一些書商運了數十板書到場館，現在又要運回貨倉。她又說，政府「防疫抗疫基金」提供的10萬元資助，僅補貼參展場租，不能補貼上述搭建場地等費用。

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